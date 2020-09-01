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Чому болить підшлункова: 9 продуктів, які не варто їсти на сніданок

Вівторок 01 вересня 2020 19:31
Чому болить підшлункова: 9 продуктів, які не варто їсти на сніданок
Що не варто їсти вранці (фото: freepik)
Автор: Lite

Звіряємося з меню

В ранкові години підшлункова особливо вразлива до важких продуктів, впевнені фахівці з харчування. Так, Валентина Івушкіна, автор блогу про правильний детокс Smart Detox, зізнається, що багато звичних нам «ранкових» страв перевантажують роботу цієї залози, про що можуть свідчити ряд симптомів.

Чому болить підшлункова: 9 продуктів, які не варто їсти на сніданок

Ілюстративне фото (pexels.com)

«Мені особисто в свій час було важко відмовитися від солодощів на сніданок: обов'язково потрібно було з'їсти шматочок шоколаду, зефір, печиво... Потім я помітила, що після цього завжди тягне в лівому боці. Прибрала солодке з сніданку – стало набагато краще. Крім того, що пішли болі, дихання стало свіже, присмак у роті став приємніше, зникли відбитки по краях язика», – ділиться вона.

Але не тільки солодке – причина неприємних відчуттів в підшлунковій. На що ще зранку погано реагує цей орган?

  1. Пшеничний хліб, а також вівсянка – вони збільшують Слиз в організмі.
  2. Молоко, жирна сметана, вершкове масло важкі для ранку, послаблюють функцію підшлункової.
  3. Майже вся сира їжа, особливо салати із сирих овочів і зелені. Сніданок повинен бути теплим, приготованим.
  4. Твердий сир. Старий продукт, який в принципі шкідливий, а тим більше з'їдений зранку, коли шлунок ще не прокинувся.
  5. Соки, смузі, фрукти. Сире, холодне і при цьому солодке вранці шкідливо для підшлункової і всього організму в цілому, часто сприяє зниженню гемоглобіну.
  6. Свинина. Дуже холодне за властивістю м'ясо, збільшує Слиз.
  7. Бутерброди – суха холодна їжа гальмує обмін речовин.
  8. Сира вода (навіть підігріта). Охолоджує травлення, провокує застійні процеси, набряки.
  9. Кави. Шкодить шлунково-кишковому тракту в основному через те, що кавові зерна сильно обсмажуються.

Оскільки з 19 годин починається період Слизу, ці продукти не рекомендується їсти і ввечері, вважає Валентина А ще підшлункова чутлива до несумісної їжі.

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