Чому болить підшлункова: 9 продуктів, які не варто їсти на сніданок

Що не варто їсти вранці (фото: freepik)

Звіряємося з меню

В ранкові години підшлункова особливо вразлива до важких продуктів, впевнені фахівці з харчування. Так, Валентина Івушкіна, автор блогу про правильний детокс Smart Detox, зізнається, що багато звичних нам «ранкових» страв перевантажують роботу цієї залози, про що можуть свідчити ряд симптомів.

Ілюстративне фото (pexels.com)

«Мені особисто в свій час було важко відмовитися від солодощів на сніданок: обов'язково потрібно було з'їсти шматочок шоколаду, зефір, печиво... Потім я помітила, що після цього завжди тягне в лівому боці. Прибрала солодке з сніданку – стало набагато краще. Крім того, що пішли болі, дихання стало свіже, присмак у роті став приємніше, зникли відбитки по краях язика», – ділиться вона.

Але не тільки солодке – причина неприємних відчуттів в підшлунковій. На що ще зранку погано реагує цей орган?

Пшеничний хліб, а також вівсянка – вони збільшують Слиз в організмі. Молоко, жирна сметана, вершкове масло важкі для ранку, послаблюють функцію підшлункової. Майже вся сира їжа, особливо салати із сирих овочів і зелені. Сніданок повинен бути теплим, приготованим. Твердий сир. Старий продукт, який в принципі шкідливий, а тим більше з'їдений зранку, коли шлунок ще не прокинувся. Соки, смузі, фрукти. Сире, холодне і при цьому солодке вранці шкідливо для підшлункової і всього організму в цілому, часто сприяє зниженню гемоглобіну. Свинина. Дуже холодне за властивістю м'ясо, збільшує Слиз. Бутерброди – суха холодна їжа гальмує обмін речовин. Сира вода (навіть підігріта). Охолоджує травлення, провокує застійні процеси, набряки. Кави. Шкодить шлунково-кишковому тракту в основному через те, що кавові зерна сильно обсмажуються.

Оскільки з 19 годин починається період Слизу, ці продукти не рекомендується їсти і ввечері, вважає Валентина А ще підшлункова чутлива до несумісної їжі.