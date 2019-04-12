Як харчуватися не вдома без шкоди для фігури: топ-6 правил

Вийти у світ, щоб поснідати, пообідати або повечеряти — для багатьох зараз звичайна справа, чи то обід в робочий день або вечірня зустріч з друзями. Якщо ви переживаєте, що це негативно відіб'ється на вашій фігурі, варто звернути увагу на рекомендації професійного дієтолога Алли Манайкіної, якими вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Експерт дала 6 небанальних порад, як безпечно для фігури харчуватися в закладах громадського харчування.



Вибирайте правильні місця.

Якщо ви плануєте похід з компанією, не соромтеся висловлюватися, чого хочеться. Друзі підтримають ваше прагнення харчуватися правильно і віддадуть перевагу замість бургерній кафе зі стравами, приготованими на грилі або на пару. Але не заганяйте себе в жорсткі рамки - іноді можна побалувати себе і бургером.

Не відмовляйте собі в їжі протягом дня.

У багатьох психологія працює так: якщо планується похід у ресторан, то інші прийоми їжі пропускаються або замінюються на легкі перекуски. Ви приходите в ресторан голодними, замовляєте безліч страв і, як підсумок, переїдає

Ілюстративне фото (instagram.com/your_figure_designer)

Вивчіть меню заздалегідь.

Сьогодні не проблема зайти на сайт закладу і відкрити меню. Так ви заздалегідь вирішите, що вам потрібно буде замовити, не будете витрачати час на вибір страв у ресторані, а головне - не будете піддаватися чужому впливу та вибору друзів.

Реально оцінюйте свої сили.

Якщо ви знаєте, що для вас порція велика, але хочеться спробувати, запропонуйте друзям замовити блюдо навпіл. Немає нічого гірше, якщо ви, шкодуючи витрачені гроші, через силу доїдаєте все.

Відкладіть в сторону телефон.

Я не буду вам читати нотації, що насамперед це негарно. Відволікаючись від їжі на телефон, ви втрачаєте пильність, а мозок не отримує вчасно сигналів про насичення. У підсумку ви переїдаєте.

Ілюстративне фото (instagram.com/your_figure_designer)

Не соромтеся задавати питання офіціантові.

Його робота не зводиться до "принеси-подай". Без збентеження питайте, в чому риба маринується, як гаситься м'ясо і з чого готують соус. Якщо не розумієте назв страв - запитуйте: так, замовляючи біск, ви отримаєте жирний суп з великою кількістю вершків, а якщо виберете гратен, принесуть вам що-небудь обсмажене з великою кількістю масла, покрите шаром хлібних крихт або сиру.

"Як бачите, їжа поза домом може бути корисною, тим більше, що практично в будь-якому закладі завжди можна зробити правильний вибір", - підсумувала експерт.

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