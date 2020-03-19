Харчування на карантині: які продукти зроблять вас стійкішими до вірусів

Експерт розповіла, як зміцнити імунітет і зробити організм стійкішим до хвороб
Поки ви сидите вдома на карантині, у всіх нарешті з'явиться час подбати про себе: вчасно харчуватися, а не бігати із зустрічі на зустріч, їсти здорові домашні страви, а не їжу з доставок, поповнити запаси вітамінів в організмі, вживаючи правильні продукти. Зараз в період підвищеного ризику підхопити вірусне захворювання, необхідно стежити за надходженням вітамінів в достатній кількості. Дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше розповіла, як не поправитися під час посту, на своїй сторінці в Instagram розповіла, які продукти зроблять вас більш стійкими до вірусних захворювань.
Експерт рекомендує по максимуму включити їх в раціон, щоб заповнити нестачу вітамінів і зміцнити імунітет.
Продукти, багаті Вітаміном D.
За даними статистики близько 50% населення Землі мають недолік «гормону сонця», а при недостатній інсоляції важливо збільшити його вживання з їжею, вживаючи:⠀
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Вітамін А містять:
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Вітамін Е
Вітамін Е досить поширений в продуктах живлення, але може бути порушено його всмоктування, що викличе дефіцит. Найбільше його в продуктах:
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Вітаміни С, В6, цинк і селен
Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)
Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як харчуватися тим, котрі худнуть, і відповіла на часті питання про продукти харчування для стрункості.