Як пережити карнтин з користю і не поправитися: експерт поділилася схемою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася покроковою інструкцією для карантинних буднів

Картин вніс корективи в звичний ритм життя кожного, але це не означає, що варто піддаватися зневірі і опустити руки, сидячи в чотирьох стінах. За час знаходження вдома можна відточити кращу версію себе, навчитися правильно харчуватися і побудувати раціон так, щоб зміцнити здоров'я і імунну систему. І це далеко не все! Нутриціолог Лачина Джанкулієва поділилася в Instagram схемою, як ефективно прожити карантин.

Провести час карантину можна з користю для себе, навчитися бачити плюси, і бути готовим до нового світу. Якщо дотримуватися правильних принципів "сидіння вдома", то можна витягти з каратіна лише плюси:

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З вечора потрібно скласти розпорядок наступного дня, щоб не зануриться в хаос і не провести час деградуючи. Дуже важливо дотримуватися режиму!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вранці обов'язково потрібно привести себе в порядок, зняти піжаму, розчесатися і зробити легкий мейк, щоб самій було приємно і для гарного настрою. У спальню більше не заходьте до вечора .

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Режим харчування. Суворе 2-3-х разове харчування, ніяких постійних перекусів. Тоді після карантину не буде n-нна кількість зайвої ваги.

Дотримуйтеся питного режиму, оточіть себе скляними пляшками з водою, щоб не забувати пити.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обов'язково відокремлюйте робочу зону або зону для навчання і зону відпочинку.

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Зараз дуже важлива фізична активність. Домашні тренування, розтяжка, йога. Хороший лимфоток - фундамент міцного імунітету.

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Зараз є час поглибиться в себе і медитації в цьому допоможуть, так само це прибере метушню і тривожність. Потрібно навчитися приймати те, що не можеш змінити.

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Обов'язково провітрюйте житло і проводите своєчасне прибирання. У будинках не найчистіше повітря!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Висипайтеся. Саме час. Режим сну дуже важливий для гормонального фону. І потрібно виспатися вночі з 22:00, а не вдень.

Раніше дієтолог Віра Хоружна розповіла, скільки разів в день варто харчуватися і пояснила, від чого залежить кратність прийомів їжі.