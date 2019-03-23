Як перейти на правильне харчування: топ-10 порад

Правильне харчування і здоровий спосіб життя набирають все більшої популярності, причому не тільки серед бажаючих схуднути - багато людей починають замислюватися про своє здоров'я в цілому і про те, що потрапляє в їх тіло. Якщо ви теж хочете спробувати, але не знаєте, з чого почати, ці 10 порад можуть допомогти вам. Прості кроки були опубліковані в Instagram-блозі "Корисно знати про їжу".

Отже, якщо хочете поповнити ряди прихильників ЗСЖ і харчуватися правильно, вам варто зробити наступне:

1. Відмовтеся від цукру.

Зайві складки на животі, "апельсинова кірка" на стегнах і зовсім не оптимістичні цифри на вагах – все це наслідки вживання цукру. Пийте чистий чай, не купуйте солодку газовану воду, а в випічку для смаку додайте сухофрукти.



2. Зменшіть кількість масла у випічці.

Бачите в рецепті тортика або мафина масло або маргарин? Сміливо ділите зазначені грами навпіл. А замість другої половини кладіть яблучне або гарбузове пюре.



3. Замінити вершкове масло рослинним.

Кокосове і мигдальне масло – відмінний варіант для кондитерських виробів. Позбавтеся від холестерину і зробіть вибір на користь здоров'я.





Фото: (pixabay.com)

4. Обладнайте кухню мультиваркою і аерогрилем.

Всі сучасні помічники домогосподарок розроблені з урахуванням рекомендацій дієтологів. Вони дозволяють приготувати їжу з мінімальною кількістю олії або ж зовсім без неї.

5. Купуйте гіркий шоколад.

"Нешкідливим" шоколадом є гіркий чорний – з 75% вмістом какао і без начинки. .



6. Купіть чавунний посуд.

Казанок і чавунна сковорода – найкращі помічники для приготування здорової їжі. По-перше, вони не виділяють шкідливих речовин при нагріванні. А по-друге, зберігають у продуктах максимальну кількість корисних мікроелементів.

7. Пийте зелений чай.

Зелений чай добре виводить з організму шкідливі речовини і шлаки. А якщо класти в нього часточку лимона, ефект посилиться в кілька разів!

Фото: (pixabay.com)

8. Вдавайтеся до ароматерапії.

Ввечері захотілося солодкого? Не біжіть до холодильника або вазочки з цукерками. Просто запаліть аромапалочку ванілі. Цей запах обдурить мозок і відіб'є бажання їсти на ніч.



9. Їжте з невеликих тарілок.

За один прийом їжі людина має з'їдати рівно стільки, скільки вміщається в її долоню. Для того щоб виконувати це правило і не переїдати, купіть маленькі тарілки.



10. Додайте в раціон банани, молоко.

Ранковий банановий смузі – це не тільки смачні, але і дуже корисні ласощі. Ваш організм буде отримувати достатню кількість кальцію. Для максимальної користі додавайте в коктейль мюслі або вівсяні пластівці.

Фото: (pixabay.com)

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