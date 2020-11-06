Пальчики оближеш: нутриціолог навчила готувати корисні млинці для тих, хто худне

Спеціаліст поділилася рецептами корисних і смачних млинців
Млинці на сніданок для тих, що худнуть? Чому б і ні. Адже за словами нутриціолога Софії Рожко, млинці - ідеальний продукт! І за смаком, і за своєю харчовою цінністю. Про секрети приготування правильних млинців експерт розповіла на сторінці в Instagram.
Якщо ми подивимося на них як набір білків, жирів і вуглеводів – буде практично теж саме, що з'їсти кашу з м'ясом. Тобто – відмінно. Борошно зарахується до вуглеводів, а яйця, молоко - до білків і жирів. Начинку вже можна фантазувати.
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Таке поєднання ідеально спрацює на сніданок і обід, головне - доповнити клітковиною, бажано у вигляді овочів.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як приготувати гарні млинці?
1. Взяти правильне борошно: спельтове, вівсяне, гречане, можна навіть зелену гречку, житнє або цільнозернове
2. Додати туди яйце і молоко/кефір
3. Додати масло і змастити ним поверхню. Відмінно підійде масло гхі.
4. Купити нормальну антипригарну сковороду. Інакше і перший, і сотий блін будуть грудкою.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀
А що ж з начинкою? Тут вибір ділиться на солоні і солодкі:
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Візьміть це як основний прийом їжі, доповніть овочами в будь-якому вигляді, і буде ідеально.
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