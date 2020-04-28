Не только овсянка: диетолог перечислила полезные варианты завтрака

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Эксперт подчеркнула, что важен также индивидуальный подход

Каким должен быть завтрак, чтобы дать организму все необходимое и при этом не отложилось ненужное на боках? Есть несколько вариантов утреннего приема пищи. Диетолог Ольга Усенко, которая ранее научила выбирать "правильный" кофе для худеющих, рассказала в Instagram о том, что лучше есть на завтрак и какие есть его полезные разновидности.

Если закрыть глаза то, что мы индивидуальны и каждому нужен свой вариант, то мы получим 2 универсальных варианта:

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1. БЕЛКОВЫЙ ЗАВТРАК - яйца с сыром и овощами; творог с овощами; творог с фруктами; просто яйца с овощами; яйца с рыбкой и овощами.

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2. СМЕШАННЫЙ ЗАВТРАК - это когда на тарелке есть всё и даже больше: белки, жиры, углеводы, клетчатка. Например: яйцо, сыр, гарнир, овощи.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀⠀

Вот эти 2 варианта будут самыми оптимальными для всех. Но есть ещё варианты завтраков и они могут тоже быть оптимальными для определенных людей или для определенных ситуаций. А могут быть оптимальными для определённого отрезка времени у конкретного индивида.

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Какие есть ещё варианты?

3. УГЛЕВОДНЫЙ ЗАВТРАК - это любой вид каши или хлеба без добавления продуктов животного происхождения в один приём пищи.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Если вы никогда не задумывались, что вам лучше есть на завтрак, то начинайте всегда с БЕЛКОВОГО ЗАВТРАКА. Не стоит начинать со сладкой овсянки, если вы не сильно вникаете в количество съеденного и в схемы питания. Ведь убрав гарниры и хлеб с утра, вы оставляете этот зазор на обед или на ужин.

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Очень часто бывает, что мы слышим про пользу овсянки и утром стараемся её есть, но совершенно не знаем про схемы питания и днём обедаем тоже кашей, и на ужин съедаем ещё кусочек хлеба и в итоге перебираем значительное количество углеводов.

Напомним, что диетолог Ольга Безугла рассказала о пробиотических продуктах и пояснила, почему их стоит включить в меню.