Вирушай в Монте-Карло під вітрилом VILLA KRIM!

Рік тому яхта "Villa Krim" увірвалася в одну з найпрестижніших парусних гонок Середземномор’я Giraglia Rolex Cup. Тоді команда "Villa Krim" зайняла почесне третє місце і твердо вирішила, що участь в регатах стане традицією. Зараз ми раді повідомити, що яхта "Villa Krim" готується до нового, не менш престижного старту, а саме PALERMO-MONTECARLO'19 і в цей раз команда бренду налаштована на ПЕРЕМОГУ!

PALERMO-MONTECARLO'19 - всесвітньо відома офшорна регата по праву визнана Королевою середземноморських вітрильних перегонів і, само собою, ТМ Villa Krim не могла залишитися "за бортом" істинної традиції парусного спорту і еталона яхтового аристократизму та стилю!

Регата стартує з острова Сицилія, з мальовничої затоки Монделло і, пройшовши 500 миль по неймовірних місцях, команди фінішують в Монте-Карло, де і будуть підведені підсумки гонки.

З огляду на кількість учасників (більше 150 екіпажів з усього світу), особливості акваторій Тірренського і Лігурійського морів з їх островами, а також досить каверзні погодні умови траси, гонка обіцяє бути непередбачуваною і захоплюючою. Ми вже не дочекаємося, підготовка до перемоги в самому розпалі і цього разу команда Villa Krim розраховує на беззаперечну перемогу! А найважливіше те, що Ви можете стати свідком тріумфу Villa Krim!

На підтримку проекту на радіо Люкс FM стартував розіграш "Особлива відпустка", головний приз - поїздка на двох в Монте-Карло на фінал регати PALERMO-MONTECARLO '19! Як стати учасником розіграшу?

Реєструйтеся на офіційному каналі Люкс БОТИК в Viber. Подробиці тут Кожен день о 15.00, в ефірі радіо Люкс FM слухайте програму "Особлива відпустка". Чекайте дзвінка від ведучого, правильно відповідайте на запитання (відповідь на яке ховається в програмі) і вигравайте приємний подарунок від Villa Krim.

А вже 26 липня - отримаєте шанс виграти незабутню подорож на фінал регати в Монте-Карло!

Тільки уявіть, можливо саме Ви 26 липня зберете валізи, віддасте швартові і на всіх вітрилах помчите на зустріч пригодам з Villa Krim!