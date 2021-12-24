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Эти продукты ощелачивают организм: нутрициолог перечислила, что лучше есть на обед

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 20:01
Эти продукты ощелачивают организм: нутрициолог перечислила, что лучше есть на обед Нутрициолог Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что выбрать на обед, если вы привыкли питаться правильно? Блюда, которые помогут ощелачивать организм и запускать механизм регенерации клеток, а еще – очищать, питать и усвоить максимум полезного из еды!

Список таких блюд назвала в своем Instagram нутрициолог Анна Гоголева.

Она добавила, что важно контролировать содержание сахаров в меню (это касается также йогуртов, фруктов), больше добавлять листовой зелени и корнеплодов.⠀

При оздоровительном питании стоит добавлять к ежедневному рациону:

  • горькие травы (добавить рукколу в салат),
  • горькие пряности (семена горчицы, черный тмин, семена укропа и другие).

Они стимулируют выработку желчи и контролируют уровень глюкозы в крови, помогают нормализовать ЖКТ и победить воспалительные процессы.⠀

Эти продукты ощелачивают организм: нутрициолог перечислила, что лучше есть на обедЧто на обед? (фото: pexels.com)

5 вариантов здорового обеда:

  • Вариант 1

Салат с листовой зеленью (кресс салат, базилик);

Яйцо отварное перепелиное, 4 шт.;

Помидоры черри 200 грм;

Авокадо – 200 грм;

Креветки, криль, мидии – 200 грм;

Оливковое масло 2-3 ст. ложки.

  • Вариант 2

Овощные оладьи + свежий овощной салат + 1 ст. ложка семян кунжута или черного тмина;

Овощи по сезону (кабачки, тыква, морковь) мелко на терке, отжать через марлю лишнюю жидкость;

Мука безглютеновая (нутовая, рисовая, гречневая, амарантовая);

Зелень листовая;

Пряности, специи по вкусу;

Яйцо;

Кефир миндальный (или натуральный йогурт овечий, козий).

Эти продукты ощелачивают организм: нутрициолог перечислила, что лучше есть на обедЗелень (фото: pexels.com)

  • Вариант 3

Супы, борщи – строго без зажарки и мясных бульонов;

Салат овощной или каша с салатом / овощами / квашеной капустой;

Запеченные овощи, корнеплоды (по сезону), можно сделать и винегрет, заменив соленый огурец квашеной капустой, а картофель – корнем сельдерея;

  • Вариант 4

Рыба на пару или в духовке;

Огурец / листовая зелень.

  • Вариант 5

Каша (пшено, гречка, амарант, киноа);

Овощи.

Раньше нутрициолог рассказала, в каких продуктах много железа, полезно вегетарианцам.

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