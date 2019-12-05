Чим небезпечне переїдання: експерт розповіла, як розпізнати розлад харчової поведінки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог назвала головні пункти відмінності зриву від серезного харчового розладу

Переїдання і харчові зриви не так нешкідливі, як здаються на перший погляд. Одна справа, якщо людина може взяти себе в руки після одноразової акції обжерливості і зовсім інше, коли це стає постійною нормою, з якою важко впоратися самому. Нутриціолог Наталія Кошкіна розповіла в Instagram, як відрізнити переїдання від розладу харчової поведінки, і чому це зовсім не нешкідливий зрив.

Чим відрізняється просте від переїдання компульсивного (одна з форм розлади харчової поведінки (РХП))? Іноді люди, які мають звичку переїдати в силу різних причин, помилково вважають, що у них РХП. У той час як інші, насправді страждають розладом, сподіваються на краще і тягнуть час, не звертаючись за допомогою.

Ось деякі риси, які відрізняють ці 2 форми переїдання:



Вид їжі

Людина, яка не страждає РХП, може багато з'їсти будь-якої їжі, чи то овочі, м'ясо або гречка. При компульсивному переїданні такі епізоди пов'язані виключно з жирною вуглеводистою їжею.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Емоційний фон

При звичайному переїданні ви можете відчути емоційний дискомфорт - не більше 30 хвилин. У людей, які страждають РХП, епізоди переїдання викликають цілу бурю негативних емоцій (сором, провину, відразу, збентеження тощо), які не відпускають їх довгий час.



Контроль над ситуацією

Звичайне переїдання можна зупинити зусиллям волі. Компульсивні їдці, навпаки, відчувають втрату контролю та неможливість зупинитися – вони можуть їсти до больових відчуттів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ступінь порушеності

На відміну від звичайних любителів поїсти РХП завжди пов'язані з деякими порушеннями фізіологічних, психологічних і соціальних функцій.

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