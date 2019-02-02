Справжній суперфуд: дієтологи назвали всі корисні властивості шоколаду

Нові дослідження показують, що у шоколаду більш широкий спектр дії

Диетологи считают, что черный шоколад способен не только укрепить сердце, снизить риск диабета и предотвратить инсульт, но и может стать спасением при депрессии или хронической усталости. Об этом пишет издание Healthy Style.

Последние исследования показали, что черный горький шоколад – это настоящий суперфуд. В нем содержится большое количество веществ, которые активизируют работу мозга, укрепляют иммунитет и снижают риск многих серьезных заболеваний.

Черный шоколад, с содержанием какао не менее 70% рекомендуется принимать во время депрессии или при сильной усталости, апатии. В таком шоколаде есть природные антидепрессанты - теобромин, анандамид, фенилэтиламин. Последний в организме превращается в серотонин, который называют "гормоном счастья". Для улучшения состояния достаточно съесть хотя бы несколько кусочков шоколада. Можно добавить его во время приготовления десертов или выпечки.

Такой шоколад благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск возникновения холестериновых бляшек. Медики отмечают, что черный шоколад разгоняет кровь по сосудам, а антиоксиданты влияют на работу сердечной мышцы.

Исследования на тему влияния шоколада на сердечно-сосудистую систему показали, что это лакомство может предотвратить развитие инсульта и образованию вредного холестерина.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также шоколад способен понижать кровяное давление и гипертоникам рекомендуется регулярно съедать несколько кусочков шоколада с содержанием какао не менее 50-70%.

Горький шоколад снижает риск развития диабета, так как он повышает чувствительность к инсулину. Специалисты предупреждают, что другие шоколадные сладости, с более низким уровнем содержания какао, могут навредить.

Ученые обнаружили еще одно свойство горького шоколада. Теобромин, который в нем содержится, отвечает за снижение активности блуждающего нерва, который регулирует приступы кашля. Поэтому черный шоколад может стать более эффективным лекарством в борьбе с кашлем, чем к примеру, кодеин.

Кроме того, черный шоколад полезно употреблять беременным, так как он понижает кровяное давление и помогает исключить ситуации, при которых кровоснабжение плода осложняется.

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