Як можна схуднути, якщо тиждень їсти лише картоплю: блогер показав відео експериментальної дієти

Блогер розповів про картопляну дієту (фото: скріншот з youtube.com)

Відеоблогер Роб Рівера провів експеримент з картопляною дієтою, яку застосовував протягом семи днів. Цей низькокалорійний продукт, якщо не вважати картоплю-фрі та чіпси, дає організму необхідну клітковину, білок, антиоксиданти, калій, вітамін С і вітамін B6. Ютубер вирішив перевірити на собі, що ж буде, якщо цілий тиждень харчуватися самою тільки картоплею.

Рівера записав ролик про свою дієту, поділився подробицями її перебігу та показав наочний результат. Відео опубліковано на його YouTube-каналі.

Чоловік зазначив, що існує безліч дієт на основі картоплі, кожна з яких має свої правила і рекомендації. Роб взяв деякі з найпоширеніших - без додавання олій, практично без солі (але зі спеціями), з некрохмалистими овочами і тільки з чаєм або кавою без кофеїну - і пробував цю дієту протягом семи днів.

Він почав з ваги 62 кілограми та з обхватом талії 78 сантиметрів. На сніданок експериментатор їв приправлену варену картоплю і пив воду.

Як розповів Рівера, такий раціон був непоганим, і чоловік залишався ситим більшу частину дня.

Блогер зазначив, що готувати собі їжу доводилося самостійно, оскільки у чималій кількості обробленої картоплі містився цукор та інші непотрібні добавки.

Харчуючись пюре, печеною картоплею і солодкою картоплею, незабаром він зрозумів, що одним цим овочем далі обійтися не може, оскільки рівень цукру в крові й електроліти впали, а також стала відчуватися слабкість. Після того, як Роб з'їв фрукти та став додавати щіпку солі в картоплю, все нормалізувалося.

Страви з картоплі Робу Рівері через кілька днів довелося урізноманітнити й іншими продуктами (фото: скріншот)

Наприкінці тижня він підбив підсумки: з такою дієтою чоловік схуд майже на 3 кілограми та зменшив у талії близько 2 сантиметрів.

Блогер показав результат картопляної дієти протягом 7 днів (фото: скріншот)

Блогер звернув увагу, що вживання будь-якої низькокалорійної їжі протягом тижня приведе до втрати ваги. І йому дійсно були потрібні цукор і сіль, щоб залишатися бадьорим протягом дня. В цілому, за словами чоловіка, хоча картопляна дієта дійсно допомогла йому схуднути, існують більш здорові та поживні альтернативи.

"Я жодним чином не є медичним експертом і нікому не даю інструкцій по використанню методу, показаного в цьому відео. Це відео було зроблено тільки для документації", - зауважив Рівера в описі до ролика, настійно закликавши проконсультуватися з лікарем перед тим, як виконувати будь-які дієти або заняття фітнесом.

Відео: Блогер показав, як можна схуднути на одній картоплі

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