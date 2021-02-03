Сіль шкідлива чи корисна? Дієтолог розвінчала популярний міф і розставила крапки над "i"

Сіль (фото: pixabay.com)

Сіль називають одним зі спірних продуктів харчування, і багато хто вважає, що здорова їжа повинна бути несолоною. Проте дієтолог Світлана Фус вказує на помилковість такого поширеного судження.

Експерт у своєму Instagram докладно розповіла про сіль, назвала безпечну дозу при щоденному вживанні, а також пояснила, чи не шкідлива для організму повна відмова від цього продукту.

За словами фахівця, сіль - життєво необхідна для обмінних процесів, але в невеликій кількості. ⁣⁣⠀

"Вона регулює водно-сольовий баланс організму, необхідна для підтримки тонусу м'язів, в тому числі серцевого м'яза, для функціонування нервової системи", - пише Фус.

Також сіль входить до складу м'яких тканин організму, міжклітинної рідини, лімфи, кісток. Крім того, її можна виявити в шлунковому соку, поті та сльозі.⠀

"Тому фраза "без солі життя неможливе" є незаперечним фактом. Як омега-3 жирні кислоти та інші незамінні нутрієнти ми можемо отримати сіль тільки з їжею!⁣⁣", - розповіла вона. ⠀

Разом з тим фахівець звертає увагу, що надлишок солі теж шкідливий, і нераціональне її споживання може значно вплинути на наше здоров'я.

Дієтолог зазначила, що норма солі в середньому - 5 г на день для досолу їжі. Всю решту солі ми отримуємо з продуктами харчування. ⁣⁣⠀

Перероблені продукти-чіпси, сушена риба, копчені сири, ковбаси, сосиски, солоне печиво містять хлорид натрію в надлишку. А звичка усі страви добривати щедрою порцією солі може легко привести до проблем зі здоров'ям.

"Надлишок кухонної солі збільшує навантаження на серце і нирки, затримує воду в тканинах, від чого збільшується вага і погіршується настрій", - звернула увагу Фус.

Також експерт додала, що сіль сприяє переїданню та є одним з кращих підсилювачів смаку. Так, солона їжа пробуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, ніж несоленої.⁣⁣ ⠀

Раніше ми писали про те, що дієтолог пояснила, навіщо потрібно з'їдати одну цибулину на день, а також підкреслила, що користь для організму від цього - незамінна.

Нагадаємо також, що перед цим дієтолог дала точну відповідь, чи дійсно кава вимиває кальцій з організму.