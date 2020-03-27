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Меню для ясного розуму: експерт розповіла про вплив продуктів на мозкову активність

Lite » Їжа 27.03.2020 - 12:42
Меню для ясного розуму: експерт розповіла про вплив продуктів на мозкову активність
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала продукти, що знижують розумову активність

Всім відомо, що правильне харчування здатне творити дива – з допомогою здорового меню можна привести в порядок роботу всього організму, зміцнити імунітет, грамотно підібравши продукти, завжди залишатися енергійними і зберегти молодість надовго. Крім того, приємним бонусом буде хороша пам'ять і світлий розум, що важливо не тільки для школярів і студентів, а і для людей будь-якого віку! Нутриціолог Олена Кален в Instagram розповіла про продукти для мозкової активності і перерахувала страви, здатні її знизити.

Мало хто знає, що споживання деяких продуктів не тільки погіршує роботу мозку, але і може привести до депресії і сприяти розвитку старечої деменції.

Знежирені продукти. Наш мозок на 70% складається з жирової тканини. Якщо повністю виключити жири з раціону, з'явиться ризик розвитку психо-емоційної втоми, агресивності і швидкої стомлюваності.

Меню для ясного розуму: експерт розповіла про вплив продуктів на мозкову активність

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим замінити. За рахунок ліпідів організм засвоює жиророзчинні вітаміни, які впливають на роботу мозку, тому їх не можна повністю виключити з раціону або замінити. Вибирайте продукти, багаті корисними жирами: червону рибу, горіхи, авокадо, яйця.

Чіпси і сухарики. З-за високого вмісту транс-жирів подібні продукти надають згубний вплив на увагу і пам'ять. Їх постійне вживання призводить до зниження працездатності, уповільнює метаболізм і сприяє передчасному старінню клітин.

Меню для ясного розуму: експерт розповіла про вплив продуктів на мозкову активність
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим замінити. Рекомендую віддати перевагу хлібцям і хлібі з висівками. В них міститься клітковина і повний набір мікроелементів, необхідний для нормальної роботи мозку.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як подолати "цукрову" залежність.

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