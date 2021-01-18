Водохресний Святвечір: ці страви повинні бути на кожному столі сьогодні

Свято Хрещення Господнього православні відзначають щорічно 19 січня. Напередодні у вірян проходить Водохресний Святвечір (Другий Святвечір). Цю святкову вечерю називають голодною або бідної кутею, бо до першої зірки заведено дотримуватися строгого посту.
На вечерю зазвичай готують 7 пісних страв. Насправді їх може бути більше або менше, але кількість повинна бути непарною. Що повинно стояти в Водохресний Святвечір на столах – читайте на Lite.
Протягом дня віряни дотримуються суворого посту і нічого не їдять. Святкову вечерю зазвичай починають зі свяченої води, після неї – кутю з зерен, меду, горіхів, маку, родзинок. Запивають узваром.
Після першої зірки вся родина сідає за стіл, на якому повинні стояти тільки пісні страви. Різноманітність м'ясних та інших делікатесів дозволяється на столах вже 19 січня, у свято Водохреща.
Як розповів переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко, кутя на святковому столі повинна бути обов'язково. Він дав свій рецепт цієї страви.
Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злити воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.
Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці вийде більш насиченим.
Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.
Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці.
Додайте жменю рубаних волоських горіхів і перемішайте кашу, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.
Лимон (1 шт.) добре помийте та обсушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці. Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.
Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.
Також на своєму YouTube каналі Клопотенко поділився дуже простим рецептом святкових пампушок, які можна подавати, як до першого блюда, так і окремо.
Інгредієнти на 12 пампушок:
Для часникової заправки:
Для грибної заправки:
Для солодкої заправки:
У борошно додайте сухі дріжджі, сіль і цукор і гарненько перемішайте. Додайте тепле молоко і м'яке вершкове масло (або рослинне, якщо хочете отримати пісні пампушки).
Замісіть дуже еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Якщо є необхідність – злегка підсипте стіл борошном. Але не забивайте тісто, щоб воно не було надто тугим.
Залиште тісто в теплому місці під рушником або харчовою плівкою на 40-45 хвилин для підйому. Тісто за цей час має збільшитися у 2-3 рази.
Обімніть тісто і сформуйте 12 пончиків. Акуратно розкладіть їх по формі, попередньо змазаній рослинною олією або вершковим маслом. Залиште для вистоювання на 30 хвилин.
Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 25-30 хвилин.
Заправка з часником до пампушок
Тим часом приготуйте заправку. Для першої з них дрібно порубаєте зелень кропу і часник. З'єднайте ці ароматні складові та додайте сіль, перець, оцет і рослинну олію. Щедро полийте цією заправкою пампушки ще гарячими, щоб вони просочилися ароматами.
Як приготувати мачанку
Для другої заправки порубаєте дрібно печериці та цибулю. Обсмажте цибулю на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії до прозорості. Додайте шампіньйони та дайте повністю випаруватися зайвій волозі. Додайте вершки та тушкуйте 2-3 хвилини. Додайте сіль і перець до свого смаку, додайте сир, попередньо натерши його на тертці. Нехай сир розплавиться в масі та подавайте цю заправку пампушок.
Рецепт солодкої заправки до пампушок
Для солодкої заправки зваріть сироп з води та цукру. Додайте міцний алкоголь за своїм вибором - коньяк, ром чи віскі. Полийте сиропом пончики та подавайте їх в якості десерту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно робити у Водохресний Святвечір, щоб запастися щастям на весь рік.