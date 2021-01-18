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Водохресний Святвечір: ці страви повинні бути на кожному столі сьогодні

Понеділок 18 січня 2021 16:19
Водохресний Святвечір: ці страви повинні бути на кожному столі сьогодні
Названі страви, які повинні стояти на столі у Водохресний Святвечір (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Свято Хрещення Господнього православні відзначають щорічно 19 січня. Напередодні у вірян проходить Водохресний Святвечір (Другий Святвечір). Цю святкову вечерю називають голодною або бідної кутею, бо до першої зірки заведено дотримуватися строгого посту.

На вечерю зазвичай готують 7 пісних страв. Насправді їх може бути більше або менше, але кількість повинна бути непарною. Що повинно стояти в Водохресний Святвечір на столах – читайте на Lite.

Протягом дня віряни дотримуються суворого посту і нічого не їдять. Святкову вечерю зазвичай починають зі свяченої води, після неї – кутю з зерен, меду, горіхів, маку, родзинок. Запивають узваром.

Після першої зірки вся родина сідає за стіл, на якому повинні стояти тільки пісні страви. Різноманітність м'ясних та інших делікатесів дозволяється на столах вже 19 січня, у свято Водохреща.

  • Голодна кутя
  • Узвар
  • Пісний борщ з вушками
  • Гречані млинці
  • Пісні голубці
  • Пісні вареники
  • Грибна підлива
  • Салат з буряка та чорносливу
  • Вінегрет
  • Капусняк
  • Запечені яблука
  • Пампушки
  • Вишневий кисіль

Як розповів переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко, кутя на святковому столі повинна бути обов'язково. Він дав свій рецепт цієї страви.

  • Пшениця – 1 склянку
  • Вода – 4 склянки
  • масло – 50 г
  • Мед – 2-3 ст. ложки
  • Мак – 2-3 ст. ложки
  • Волоські горіхи – жменя
  • Курага – 100 г
  • Родзинки – 1 жменя
  • Лимон – 1 шт. (цедра і сік)
  • Корінь імбиру – 1 см

Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злити воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.

Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці вийде більш насиченим.

Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.

Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці.

Додайте жменю рубаних волоських горіхів і перемішайте кашу, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися.

Лимон (1 шт.) добре помийте та обсушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці. Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.

Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.

Також на своєму YouTube каналі Клопотенко поділився дуже простим рецептом святкових пампушок, які можна подавати, як до першого блюда, так і окремо.

Інгредієнти на 12 пампушок:

  • 400-450 г борошна
  • 250 мл молока
  • 100 г м'якого вершкового масла або рослинної олії
  • 10 г сухих дріжджів
  • 1 ст. л. цукру
  • ½ ч. л. солі

Для часникової заправки:

  • 2-3 зубчики часнику
  • 5-6 гілочок кропу
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 1 ст. л. оцту
  • сіль, перець

Для грибної заправки:

  • 300 г печериць
  • 1 цибулина
  • 2-3 ст. л. рослинної олії
  • 200 мл вершків будь-якої жирності
  • 40-50 г твердого сиру
  • сіль, перець

Для солодкої заправки:

  • 150 г цукру
  • 40 мл води
  • 40 мл коньяку, рому або віскі

У борошно додайте сухі дріжджі, сіль і цукор і гарненько перемішайте. Додайте тепле молоко і м'яке вершкове масло (або рослинне, якщо хочете отримати пісні пампушки).

Замісіть дуже еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Якщо є необхідність – злегка підсипте стіл борошном. Але не забивайте тісто, щоб воно не було надто тугим.

Залиште тісто в теплому місці під рушником або харчовою плівкою на 40-45 хвилин для підйому. Тісто за цей час має збільшитися у 2-3 рази.

Обімніть тісто і сформуйте 12 пончиків. Акуратно розкладіть їх по формі, попередньо змазаній рослинною олією або вершковим маслом. Залиште для вистоювання на 30 хвилин.

Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 25-30 хвилин.

Заправка з часником до пампушок

Тим часом приготуйте заправку. Для першої з них дрібно порубаєте зелень кропу і часник. З'єднайте ці ароматні складові та додайте сіль, перець, оцет і рослинну олію. Щедро полийте цією заправкою пампушки ще гарячими, щоб вони просочилися ароматами.

Як приготувати мачанку

Для другої заправки порубаєте дрібно печериці та цибулю. Обсмажте цибулю на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії до прозорості. Додайте шампіньйони та дайте повністю випаруватися зайвій волозі. Додайте вершки та тушкуйте 2-3 хвилини. Додайте сіль і перець до свого смаку, додайте сир, попередньо натерши його на тертці. Нехай сир розплавиться в масі та подавайте цю заправку пампушок.

Рецепт солодкої заправки до пампушок

Для солодкої заправки зваріть сироп з води та цукру. Додайте міцний алкоголь за своїм вибором - коньяк, ром чи віскі. Полийте сиропом пончики та подавайте їх в якості десерту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно робити у Водохресний Святвечір, щоб запастися щастям на весь рік.

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Новини України Їжа рецептикрещениеЕвгений Клопотенко

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