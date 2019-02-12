Підступний цукор: Аніта Луценко розповіла, що можна їсти при відмові від солодкого

Відома фітнес-тренер запустила челлендж для підписників

Украинская телеведущая, фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко запустила с 11 февраля челлендж для своих подписчиков - 14 дней без сладкого, в рамках которого нужно отказаться от всех продуктов, в которых содержится сахар. Однако, как призналась сама Анита на своей странице в Instagram, ее тут же засыпали вопросами - а что же тогда можно есть.

"С сахаром вылазит одна важная проблема, с который вы наверняка столкнулись вчера! А что тогда вообще есть? Думаете вы. Да, закидываясь "ништячками", мы не едим полноценную еду, от которой зависит здоровье, кожа, гормоны, похудение, качество тела и настроение", - пишет тренер.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Поэтому она составила для участников марафона список еды и продуктов, которые можно смело употреблять.

1. Каши , рис, хлеб цельнозерновой, макароны твёрдые, картофель 1-2 раза в неделю печеный.

2. Кисломолочку: творог, йогурт белый, кефир, сыр ( до 30 г в день) и сметану. Конечно в идеальной жизни от коровы, которую вы знаете лично)

3. Полезный жир: авокадо, жирная рыба, орехи и семена, масло сливочное, оливковое.

4. Овощи - свежие, мороженные, квашеные. Зелень.

5. Ягоды и фрукты - не более 300-350 г в день вместе взятого. Приоритет ягодам.

6. Белок: рыба, мясо, яйца, морепродукты, бобовые.

Кроме того, Луценко дала и спортивное задание на день 12 февраля - пройти 10 тысяч шагов.

Пользователи сети благодарят ее за советы и мотивацию и делятся своими успехами.

"Вчерашний день выдержала в легкостью, спасибо за мотивацию!!! Надеюсь и сегодня не сломаюсь)))";

"Ого, да тут список еды огромный";

"То чувство, когда в воскресенье сделала кексы и муж купил шоколадные конфеты .Но я справилась вчера (прям гордость за себя берет)";

"Буду пробовать отказаться от сладкого... но вот ходить.....мне только гипс снимут в пятницу....но! Отказ будет первым шагом!!!";

"Завдяки 14 дням без цукру,які я вперше спробувала ось вже два роки буде, спокійно п ю каву без цукру, а пила з трьома і взагалі не вживаю цукор. Був рік взагалі без солодощів лише фрукти";

"Анита - Вы красотка! Мечтаю иметь такую же силу воли как у Вас", - пишут фолловеры эксперта.

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее Анита Луценко показала эффективное упражнение для стройных ножек и упругих ягодиц.

Также Анита Луценко рассказала о правильном подборе витаминов.