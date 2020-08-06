Підступні пастки: часті помилки прихильників правильного харчування

Дуже багато інформації навколо нас, і якщо не придивлятися, то здається, що все легко і просто. Це стосується і правильного харчування, де вас можуть підстерігати несподівані пастки. В нашому світі не все, де написано "Без цукру", "без глютену", "без лактози", - це правильне харчування. Дієтолог Оля Усенко розповіла про часті помилки прихильників ПХ, які заважають досягненню результату.

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1 помилка - постійне поїдання БЕЗ всіляких ОБМЕЖЕНЬ правильних продуктів, батончиків і снеків.

Це так само може призвести до набору ваги, адже немає гарантії, що по калоріях ви не перебираєте.

Ілюстративне фото (pexels.com)

2 помилка - вибираючи продукти з лайбою "без", не читати склад.

Зазвичай у кожного "без" є своя заміна, яка нічим не відрізняється на вплив організму.

3 помилка - з'їсти на сніданок/обід/вечерю будь-які варіанти правильної їжі.

Правильно вибудовувати схеми харчування і витримувати баланс - це те, що ПРАВИЛЬНО, а бездумне "їсти все" призведе до надлишку калорій.

4 помилка - не знаєш, чим перекусити, перекушуй батончиком.

Зазвичай пп батончики складаються з вуглеводів, це можуть бути батончики зроблені з сухофруктів, за рахунок того, що немає контролю раціону, легко перебрати по вуглеводах і не отримати результат. Правильніше всього перекушувати тим, що вписується по бжу протягом дня. І якщо вибір між фруктом і якимось батончиком - беріть фрукт.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про особливості харчування жінок після 45 років.