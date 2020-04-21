Кондитер розповіла, що можна приготувати з черствої паски

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Кондитер і шеф-кухар діляться смачними рецептами

Після Великодня в кожній родині залишилося багато пасок. Звісно, ними можна ласувати кілька днів, проте що робити далі? В програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», експерти розповіли, як дати пасочці «друге життя».

Великдень закінчився, а паска на столі – залишилась, а у когось навіть не одна. Цього року деякі господині так старалися, що й не знають, куди тепер подіти свої творіння. І хоча українські господарочки використовують особливу рецептуру, яка допомагає зберегти свіжість пасок якомога довше, є кілька способів урізноманітнити обідній стіл і подарувати випічці «друге життя».

«Якщо паска зачерствіла – беремо її і стакан води, ставимо у мікрохвильову піч, – радить глядачка «Ранку з Україною». – Або ж зрізаємо верхівку, а все інше заливаємо сумішшю коньяку і цукру, обертаємо, ставимо в духовку на 10 хвилин і продовжуємо святкувати».

У кухарів теж є особливі, але прості рецепти. Наприклад, Алік Бадретдінов робить з паски солодку «картоплю». І всього за 5 хвилин.

«Трішки розмочити паску у будь-якому молоці й сформувати з неї кульки, які можна запанірувати в какао, в кокосовій стружці чи в солодкій присипці, яка залишилася після паски – і вийде солодка «картопля», – поділився шеф-кухар Алік Бадретдінов в програмі «Ранок з Україною».

А кондитер Тетяна Панькова поділилася рецептом пудингу з великодніх пасок, на приготування якого ви витратите трохи більше, ніж 5 хвилин, адже треба запекти десерт у духовці.

Для цього треба чотири великих яйця розбити в миску, трішки збити, вливаючи півлітра молока і півлітра вершків, знову це все перемішати. Додати 150 г цукру і пакетик ванільного цукру. Форму слід змастити маслом. Суміш гарненько перемішати, взяти суху порізану паску і опустити її. Щільно викласти у форму та просочити додатково рідиною ці шари з пасок. Зверху посипати пудрою для хрусткої скоринки, і відправити на 40 хвилин у духовку.