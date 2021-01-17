Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу. Традиційну страву переможець шоу МастерШеф рекомендує готувати на свинячих ребрах. Але є секрет: м'ясо попередньо слід запекти в духовці, а для смаку можна додати в'ялених груш.
На підготовку і приготування у вас піде близько півтори години, і кулінар впевнений, що ви не пошкодуєте. Рецепт борщу можна знайти на особистому сайті Євгена Клопотенка.
Для українського борщу на свинячих ребрах знадобляться такі інгредієнти (на 8-10 порцій):
Покрокове приготування борщу:
Розігрійте духовку до 200 градусів і запікайте свинячі ребра протягом 30 хвилин до золотистої скоринки. Корінь селери (¼ шт.) промийте і наріжте довільними шматками, чистити його не треба. Моркву (1-2 шт.) поріжте такими ж шматками, як і селеру. Запечені ребра перекладіть в каструлю і залийте 3 літрами води, додайте порізані селеру і моркву, половину нечищеної цибулини, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 30 хвилин.
Запечіть ребра в духовці
Приготуйте засмажку - це серце будь-якого борщу. Візьміть солодкий перець (1 шт.), поріжте невеликими кубиками, томати (2 шт.) і цибулю (другу половину) наріжте дрібним кубиком.
Приготуйте овочі для засмажки
Наріжте перець, томати і цибулю і обсмажте овочі на сковороді з 30 г вершкового масла, поки вони не стануть м'якими. Додайте 200 мл томатного соку і 2 ст. л. томатної пасти, тушкуйте ще 5-7 хвилин.
Додайте в засмажку томатну пасту і томатний сік
Потім додайте один буряк, натертий на крупній тертці, тушкуйте ще 3-4 хвилини.
З іншого буряку вичавіть сік на соковитискачці або просто натріть його на дрібній тертці. Додайте буряк в каструлю, а разом з ним 3 горошини запашного перцю, 2 лаврових листа, сіль за смаком.
Завершіть засмажку додаванням буряків
Додайте в бульйон буряк і спеції
Наріжте 3-4 картоплини зручними кубиками і додайте в каструлю.
Перекладіть готову засмажку в каструлю з бульйоном. Головку часнику розріжте навпіл і теж додайте в каструлю.
Покладіть в борщ картоплю і засмажку
Капусту (¼ качана) нашаткуйте і відставте - її ми будемо додавати до борщу в кінці приготування.
Капусти знадобитися чверть качана
За бажанням можна додати в борщ консервовану квасолю за смаком.
Додайте копчені або в'ялені груші (1-2 шт.). Вони додадуть вашому борщу приємний смак димку.
Квасолю в борщ можна додавати за бажанням
В'ялені груші додадуть борщу пікантності
В кінці приготування додайте в каструлю нашатковану капусту і через 5 хвилин зніміть каструлю з плити. Дайте йому настоятися не менше 30 хвилин. Подавайте борщ зі сметаною і подрібненою зеленню кропу.
Євген Клопотенко наостанок порадив зберігати борщ в холодильнику і пам'ятати, що на другий день він смачніший.
Відеорецепт борщу від Євгена Клопотенка (відео: youtube.com)
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