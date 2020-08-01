Який сир вибрати тим, котрі худнуть: експерт вказала на важливі нюанси

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог розповіла, на що звернути увагу при виборі сиру, якщо ви хочете знизити вагу

Багатьох хвилює питання, чи можна їсти сир і при цьому знижувати вагу. Нутриціолог Надія Пахирко дала докладну відповідь на це питання, а також розповіла, на що звернути увагу при виборі цього продукту, якщо ваша мета - схуднути.

Експерт зазначила, що виключати сир з раціону дуже не рекомендується.

При виборі сиру важливо пам'ятати 2 речі:

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1. ЯКІСТЬ СИРУ.

Вибирайте якісний сир з хорошим складом, щоб поберегти свою печінку. Адже для виготовлення 1 кг сиру потрібно 11 літрів молока, тому хороший сир дешево коштувати не буде. І економити на своєму здоров'ї не варто.

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Дивіться уважно етикетку, в складі повинні бути:

молоко,

молочнокисла закваска з мікроорганізмами,

молокосвертывающие ферменти, сичужний фермент (всі вони повинні були тваринного походження)

кальцій хлористий, сіль.

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Якщо ви виявили сухе молоко, барвники, консерванти, стабілізатори та інші добавки, то краще цей сир залишити на прилавку.

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Натуральний сир має досить блідий вигляд.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Тверді та напівтверді сири, за винятком пармезану і чеддера, зобов'язані мати дірки, і чим рівномірніше вони розподілені по шматку, тим краще.

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2. ЖИРНІСТЬ СИРУ.

Я раджу вибирати сир низької жирності. В даний час на ринку є сири 9,15, 16%, 25% жирності з хорошим складом і пристойним смаком.

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Однак, більшість з вас вважають, що такий сир не знайти в звичайному магазині. Це не так.

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В оману вводить вас саме етикетка (цінник), на якій вказана жирність сиру. На упаковці 40%, 60% - це масова частка жиру в сухому речовині. У готовому продукті, як правило, набагато менше.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Побачити справжню жирність сиру ви зможете, уважно прочитавши харчовий склад дрібним шрифтом.

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Виглядає це приблизно так:

Харчова цінність на 100 г: Білок - 20 г, жири - 18 г, вуглеводи - 35 гр., калорії 235 ккал.

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ВИСНОВОК: сир вибираємо якісний і низької жирності. За раз рекомендую з'їдати не більше 30 гр. сиру, хоча все індивідуально.

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