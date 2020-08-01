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Який сир вибрати тим, котрі худнуть: експерт вказала на важливі нюанси

Субота 01 серпня 2020 14:13
Який сир вибрати тим, котрі худнуть: експерт вказала на важливі нюанси
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Нутриціолог розповіла, на що звернути увагу при виборі сиру, якщо ви хочете знизити вагу

Багатьох хвилює питання, чи можна їсти сир і при цьому знижувати вагу. Нутриціолог Надія Пахирко дала докладну відповідь на це питання, а також розповіла, на що звернути увагу при виборі цього продукту, якщо ваша мета - схуднути.

Експерт зазначила, що виключати сир з раціону дуже не рекомендується.

При виборі сиру важливо пам'ятати 2 речі:

1. ЯКІСТЬ СИРУ.

Вибирайте якісний сир з хорошим складом, щоб поберегти свою печінку. Адже для виготовлення 1 кг сиру потрібно 11 літрів молока, тому хороший сир дешево коштувати не буде. І економити на своєму здоров'ї не варто.

Дивіться уважно етикетку, в складі повинні бути:

  • молоко,
  • молочнокисла закваска з мікроорганізмами,
  • молокосвертывающие ферменти, сичужний фермент (всі вони повинні були тваринного походження)
  • кальцій хлористий, сіль.


Якщо ви виявили сухе молоко, барвники, консерванти, стабілізатори та інші добавки, то краще цей сир залишити на прилавку.

Натуральний сир має досить блідий вигляд.

Який сир вибрати тим, котрі худнуть: експерт вказала на важливі нюанси

Ілюстративне фото (pexels.com)

Тверді та напівтверді сири, за винятком пармезану і чеддера, зобов'язані мати дірки, і чим рівномірніше вони розподілені по шматку, тим краще.


2. ЖИРНІСТЬ СИРУ.

Я раджу вибирати сир низької жирності. В даний час на ринку є сири 9,15, 16%, 25% жирності з хорошим складом і пристойним смаком.

Однак, більшість з вас вважають, що такий сир не знайти в звичайному магазині. Це не так.

В оману вводить вас саме етикетка (цінник), на якій вказана жирність сиру. На упаковці 40%, 60% - це масова частка жиру в сухому речовині. У готовому продукті, як правило, набагато менше.

Який сир вибрати тим, котрі худнуть: експерт вказала на важливі нюанси
Ілюстративне фото (pexels.com)

Побачити справжню жирність сиру ви зможете, уважно прочитавши харчовий склад дрібним шрифтом.

Виглядає це приблизно так:
Харчова цінність на 100 г: Білок - 20 г, жири - 18 г, вуглеводи - 35 гр., калорії 235 ккал.

ВИСНОВОК: сир вибираємо якісний і низької жирності. За раз рекомендую з'їдати не більше 30 гр. сиру, хоча все індивідуально.

Раніше дієтолог Ольга Безугла розвіяла міфи про жири.

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