Які закуски не можна поєднувати з алкоголем: поради лікарів

Колаж (РБК-Україна)

Багато хто здивується, адже медики не рекомендують поєднувати з алкоголем те, що вважається традиційними закусками

Всім знайоме негласне правило застілля "випиваєш – закушуй", однак, як стверджують медики, не всі традиційні закуски можна поєднувати з алкоголем. Про це повідомляє "Healthystyle".

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Щоб яскрава вечірка не перетворилася в ранковий кошмар з головним болем потрібно розуміти, які продукти не можна поєднувати з алкоголем. Отже, фахівці склали рейтинг того, що не можна запивати або заїдати міцні напої:

1. Енергетики

У них містяться речовини, що підвищують тиск і викликають спазм судин головного мозку. Якщо їх змішувати, то це може здорово нашкодити ниркам, а також спровокувати судоми і розвинути анемію.

2. Маринади

Комбінація з традиційних, для застілля, маринованих овочів дуже сильно шкодить не тільки ниркам, але і печінцi. Адже в їх рецептурі присутній оцет. Якщо вже хочеться закусити чимось кислим, то для цього найкраще підійде консервований або солоний огірок або квашена капуста.

3. Газовані напої.

Вуглекислий газ, що міститься в напоях з бульбашками, дратує шлункову слизову, що прискорює всмоктування спирту. Сп'яніти iз-за цього можна дуже швидко.

4. Помідори

Така закуска, як томати, може привести до проблем з травленням, тим не менш, продукти, виготовлені на томатний основі (томатна паста, кетчуп, соус), не зашкодять. Помідори у власному соку і томатний сік можна зvмiшувати зі спиртним.

5. Солодощі

Алкоголь у поєднанні з шоколадом та іншими солодкими продуктами дають посилене навантаження на підшлункову залозу. Від такого "міксу" може виникнути біль в животі або спазми.

6. Жирне м'ясо

Під час застілля краще відмовитися від смаженого м'яса. Краще замість нього закушувати запеченим або відварним або взагалі рибою.

7. Фрукти

Фрукти допоможуть алкоголю заграти.

8. Кава

Суміш цього напою з алкоголем підвищує ризик виникнення гіпертонічного кризу або спазмів судин головного мозку.

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Відео: (video.rbc.ua)