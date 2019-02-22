Загрожує ожирінням і діабетом: дієтолог попередила про шкоду популярного продукту

Регулярне вживання чіпсів може привести до дуже неприємних і небезпечних наслідків

Эксперт по похудению и здоровому питанию Катя Медушкина, которая ранее дала советы, как добиться плоского живота, назвала самый, по ее мнению, вредный продукт в мире. На чью рекламу тратится несметное количество денег, а рекламные ролики обычно очень смешные и запоминающиеся? Это - чипсы, плотно завоевавшие современный рынок, пишет эксперт в Instagram.

Все привыкли похрустеть за компанию, перед телевизором или в дороге, по поводу и без, чтобы просто “убить” время.

Однако на самом деле этот продукт очень вредный, предупреждает диетолог - стоит лишь посмотреть на состав с обратной стороны упаковки.



Фото: (instagram.com/katya_medushkina)

Давайте разберем, из чего состоят чипсы:

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Самые различные химические добавки. Просто таблица Менделеева в одной пачке - консерванты, вкусовые добавки (вы же не думаете, что там натуральные сыр, бекон, икра?), ароматизаторы , красители…. На этом пункте можно было бы и остановиться, если честно((.

Глутамат натрия и другие усилители вкуса вызывают привыкание и заставляют делать выбор в пользу чипсов, когда хочется перекусить…

Гидрогенизированные жиры - их содержание в чипсах запредельное. Одна упаковка - это около 30 г жиров. Надеюсь, вы понимаете, что это не те жиры, которые необходимы нашему организму?

Соль - ее чрезмерное количество вызывает сбои в обменных процессах и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также тормозит нормальный рост костей.

Простые углеводы - современные чипсы, это чаще всего смесь картофельной муки, кукурузной и пшеничной или даже просто смесь крахмалов.

Канцерогены. Процесс приготовления чипсов непременно ведет к их образованию, причем в большом количестве. Это акролеин, глицидамид и акриломид (оказывают генотоксическое действие и ведут к развитию рака).

Фото: (pixabay.com)

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Что происходит при регулярном употреблении чипсов:

зависимость от этого продукта,

аллергические реакции,

проблемы с желудочно-кишечным трактом

общее ослабление иммунитета,

повышение холестерина,

проблемы с печенью и щитовидной железой,

увеличивается вероятность диабета,

склонность к ожирению.

Медушкина предлагает отказаться от этого популярного перекуса или хотя бы сократить употребление чипсов к минимуму, если вы заботитесь о своем здоровье.

Напомним, диетолог назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес.

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