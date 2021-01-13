Євген Клопотенко показав, як готувати унікальний "український круасан"

Відомий кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як легко приготувати смачні "українські круасани" - кіфлики. Часто для цієї традиційної української випічки у формі рогаликів використовують як начинку якесь варення або порубані горіхи. Але кухар пропонує для цих цілей взяти сливи, горіхи та мак.

На своєму YouTube-каналі Євген зазначив, що кіфлики з такою начинкою - дійсно просто смакота.

"Такими золотавими та пухкенькими кіфликами хочеться ласувати якомога частіше", - каже кулінар.

Клопотенко дав рецепт смачних кіфликів на 6-8 порцій. Час підготовки займе 1 годину 10 хвилин, а на приготування знадобиться пів години.

Інгредієнти для тіста:

320 г пшеничного борошна

260 г кукурудзяного борошна

200 г вершкового масла

1 яйце

350 г сметани

10 г сухих дріжджів

3 ст. л. цукру

дрібка солі

за бажанням 1 жовток (для змащування)

за бажанням цукрова пудра

Для начинки:

400 г слив

200 г цукру

50 мл води

3 ст. л. маку (+ для посипання)

3 ст. л. крихт волоського горіха

Покроковий рецепт

Підготуйте інгредієнти для тіста і для начинки кіфликів. Помийте 400 г слив і видаліть кісточки. Можна використовувати і попередньо розморожені сливи. Розріжте їх навпіл і перебийте у фуд-процесорі з 200 г цукру і 50 мл води. Покладіть в чашу кухонного комбайна 200 г вершкового масла кімнатної температури, додайте до масла 320 г пшеничного борошна і 260 г кукурудзяного. Додайте 1 яйце, 3 ст. л. цукру і дрібку солі. Перетріть за допомогою насадки-гак. Розмішайте в мисці 10 г сухих дріжджів з 350 г сметани і додайте суміш у тісто. Замісіть пружне тісто. Якщо потрібно, додайте ще трохи борошна або сметани. Загорніть готове тісто в харчову плівку і залиште на 1 годину в холодильнику.

За допомогою качалки розбийте в крихту волоські горіхи. Нам знадобиться приблизно 3 ст. л. А якщо хочете швидше – горіхи можна перебити в спеціальній чаші кухонного комбайна. Додайте крихту з горіхів у миску зі сливовим пюре. Всипте до слив і горіхів 3 ст. л. маку. Так смак начинки буде більш насиченим. Добре перемішайте начинку до рівномірного розподілу інгредієнтів.

Дістаньте тісто з холодильника і розділіть на 2 частини, кожну з яких розкачайте в пласт діаметром приблизно 20 см. Поділіть тісто на трикутники, їх повинно вийти від 6 до 8 шт. На кожен трикутник викладіть начинку зі слив, маку та горіхів. Загорніть кожен трикутник у форму рогалика. Викладіть сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом.

Відстань між рогаликами має бути не менше 2 см, бо вони трохи збільшаться в розмірі. Змастіть кожен рогалик жовтком. Посипте маком.

Випікайте кіфлики при температурі 200 градусів 15-20 хвилин. Готові рогалики притрусіть за бажанням цукровою пудрою.

Відео: Клопотенко дав рецепт кіфликів з начинкою зі слив, горіхів та маку

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