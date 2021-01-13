Їсти чи не їсти? Експерти назвали найбільш шкідливі і корисні супи

Супи є невід'ємною частиною раціону більшості українців. Вчені та дієтологи досі продовжують суперечки про те, чи є суп корисною стравою або без нього можна спокійно обійтися. Фахівці стверджують, що перша страва – це данина традиціям, хоча вони легко засвоюються, допомагають запустити процес травлення і навіть сприяють схудненню.

Найбільш корисний суп

На думку більшості дієтологів, найбільш корисними супами вважаються бульйони на нежирному м'ясі, овочеві супи-пюре, юшка з морської риби та грибний крем-суп. Як повідомляється в статті на сайті Hochu.ua, такі супи в теплому вигляді дуже корисні для шлунка, добре перетравлюються і навіть допомагаю засвоюватися іншим стравам.

Супи з броколі, з помідорів або гарбуза захищають організм від декількох видів раку завдяки своїм живильним властивостям. Такі супи здатні поліпшити зір, загальний стан здоров'я і підвищити опірність організму.

Найбільш шкідливий суп

Медики назвали перше блюдо, від якого варто категорично відмовитися. В топі таких супів – солянка. Дієтологи пояснюють, що найголовніша проблема у складі цього супу: різні види переробленого м'яса, ковбаса, сосиски, копченості, солоності та гострі приправи.

Такий суп стає дуже небезпечним для людей з проблемами серцево-судинної системи, з порушенням холестеринового обміну, а також з проблемами ШКТ.

Крім того, солянка може призвести до атеросклерозу і викликати сильне подразнення шлунка.

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