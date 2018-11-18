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Експерти розповіли, чим "заїдати" стрес корисно

Lite » Їжа 18.11.2018 - 18:00
Експерти розповіли, чим "заїдати" стрес корисно
Ілюстративне фото (pink.rbc.ru)

Виявляється стрес можна знизити і навіть обернути собі на користь з допомогою деяких продуктів

Давно відомий факт – багато людей під час стресу намагаються його "заїдати" і, як результат, можуть отримати небажані наслідки у вигляді зайвих набраних кілограмів. Однак навіть таку неприємну річ, як стрес можна мінімізувати і навіть обернути собі на користь. Все що для цього потрібно – під час стресу є овочі, а не інші продукти. Про це повідомляє портал "Здоров'я та краса цілодобово".

Овочі – це те, що, безумовно, відноситься до категорії здорового харчування. Ось ще одна перевага здорового харчування, проти якого точно нічого заперечити. Додаткове кількість овочів в тарілці знижує рівень стресу на цілих 5%.

Мало того, що овочі насичені вітамінами і мінералами, які дуже важливі для підтримання здорового способу життя, так ще виявилося, що ці продукти позитивно впливають на рівень стресу.

Люди, які вживають в їжу овочів з макисмуму значно менше схильні до стресів, ніж тим, хто їсть овочі мало або не їсть зовсім. В цілому, від трьох до чотирьох порцій овочів в день знижують рівень стресу на 12% більше, ніж всього одна порція або жодної.

До речі, ми писали про те, що вчені виявили джерело "вічної молодості" в несподіваних продуктах.

Також були названі корисні напої, які допоможуть пережити морози і підняти настрій.

Нагадаємо, медики розповіли, чим корисний імбир.

Відео: (video.rbc.ua)

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