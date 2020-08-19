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Експерт розповіла, де ховаються приховані калорії, які заважають худнути

Автор: Марина Настевич

Багато хто і не підозрюють, чому ніяк не виходить знизити вагу

Ви правильно харчуєтеся і займаєтеся спортом, але скинути зайві кілограми все ніяк не виходить? Можливо, причина в прихованих калоріях, які можуть міститися навіть у дієтичних на перший погляд стравах. Нутриціолог і фітнес-тренер Катерина Примакова розповіла, де можуть ховатися підступні калорії, які непомітно заважають худнути.

1. Соус або заправка для салатів

Найчастіше вони на основі майонезу, вершків та масла, тому соус може бути калорійніше самого блюда.

Наприклад, в салаті «Цезар» близько 500 Ккал на порцію саме тому, що половина калорій йде з соусу. Або у шаурмі порція соусу становить близько 200-230 Ккал.

Лайфхак:

Якщо ви їсте не вдома, просіть подавати страви сухими, без будь-якої заправки або попросіть принести її окремо. У випадку з шаурмою відразу скажу - вона НЕ буде суха, якщо попросити не класти соус, бо соку овочів і 20 г кетчупу більш, ніж достатньо, щоб вона була соковитою і смачною.

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⠀Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

  • Найкраще заправки робити самим або на основі сметани або натурального йогурту або кефіру без добавок.
  • Не кладіть багато, використовуйте мірні ложки і розпилювачі, не лийте олії в салат або сковороду «на око»
  • Використовуйте антипригарну сковороду або замініть смаження запікання, тушкування, варінням або готуванням на пару

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2. Рідкі калорії

Склянка фрешу або пачка соку, вулична кава з цукром і сиропом (особливо раф), ввечері чай з медом, узвар або кисіль в їдальні, солодка газована вода, квас, АЛКОГОЛЬ.

У них багато зайвого цукру, який погано вгамовує спрагу, часом від солодких напоїв хочеться пити ще більше. Тут найкраще впорається звичайна вода.

Я не закликаю відмовлятися від кави або соку! Я рекомендую скоротити їх споживання і враховувати у своєму раціоні. Кава та кавові напої рахуються за добавок в них (цукор, сироп, вершки, молоко).

3. Сухофрукти, горіхи і насіння

Так, їх їсти потрібно, але акуратно. Їх дуже легко непомітно переїсти, вони калорійні. У день достатньо в середньому не більше 20-30 г на схудненні, залежить від вашої норми.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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