Експерт розповіла, де ховаються приховані калорії, які заважають худнути

Ви правильно харчуєтеся і займаєтеся спортом, але скинути зайві кілограми все ніяк не виходить? Можливо, причина в прихованих калоріях, які можуть міститися навіть у дієтичних на перший погляд стравах. Нутриціолог і фітнес-тренер Катерина Примакова розповіла, де можуть ховатися підступні калорії, які непомітно заважають худнути.

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1. Соус або заправка для салатів

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Найчастіше вони на основі майонезу, вершків та масла, тому соус може бути калорійніше самого блюда.

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Наприклад, в салаті «Цезар» близько 500 Ккал на порцію саме тому, що половина калорій йде з соусу. Або у шаурмі порція соусу становить близько 200-230 Ккал.

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Лайфхак:

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Якщо ви їсте не вдома, просіть подавати страви сухими, без будь-якої заправки або попросіть принести її окремо. У випадку з шаурмою відразу скажу - вона НЕ буде суха, якщо попросити не класти соус, бо соку овочів і 20 г кетчупу більш, ніж достатньо, щоб вона була соковитою і смачною.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Найкраще заправки робити самим або на основі сметани або натурального йогурту або кефіру без добавок.

Не кладіть багато, використовуйте мірні ложки і розпилювачі, не лийте олії в салат або сковороду «на око»

Використовуйте антипригарну сковороду або замініть смаження запікання, тушкування, варінням або готуванням на пару

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2. Рідкі калорії

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Склянка фрешу або пачка соку, вулична кава з цукром і сиропом (особливо раф), ввечері чай з медом, узвар або кисіль в їдальні, солодка газована вода, квас, АЛКОГОЛЬ.

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У них багато зайвого цукру, який погано вгамовує спрагу, часом від солодких напоїв хочеться пити ще більше. Тут найкраще впорається звичайна вода.

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Я не закликаю відмовлятися від кави або соку! Я рекомендую скоротити їх споживання і враховувати у своєму раціоні. Кава та кавові напої рахуються за добавок в них (цукор, сироп, вершки, молоко).

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3. Сухофрукти, горіхи і насіння

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Так, їх їсти потрібно, але акуратно. Їх дуже легко непомітно переїсти, вони калорійні. У день достатньо в середньому не більше 20-30 г на схудненні, залежить від вашої норми.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Шаевская перерахувала продукти, що прискорюють метаболізм.⠀