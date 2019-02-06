Експерт по схудненню розповіла, як побороти харчову залежність

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

В першу чергу Юлія радить знайти її причину

Хто з нас, бажаючи потішити себе або розслабитися після важкого дня, не дозволяв собі поїсти чого-небудь смачного, але дуже шкідливого для талії. У результаті дуже часто це перетворюється в справжню залежність, коли ми "заїдаємо" стреси і переживання і не можемо зупинитися.

На своїй сторінці в Instagram відома фітнес-тренер і експерт по схудненню Юлія Богдан, яка працювала з багатьма знаменитостями, а тепер веде спільну програму з Анітою Луценко, розповіла, як же подолати харчову залежність.

За її словами, відразу потрібно бути готовим до того, що цей процес швидше за все, затягнеться надовго.

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

Ось 3 основні кроки цієї нелегкої боротьби за версією Юлії Богдан:



1. Прийняти той факт, що це буде нелегко і не швидко!

Це може зайняти роки роботи над собою! Тому, перше, що потрібно зробити, це чесно зізнатися собі, чи готові ви на зміни або ні і ну його все. Від вашого щирого наміру, залежить ваш внутрішній ресурс, а це мотивація і сили до дій.



2. Знайти причину своєї залежності.

Це важливо! Усвідомити, чому ви не можете зупинитися і все заїдати. Може, внутрішня незадоволеність собою чи своїм життям? Брак задоволень або любові? Постійні стреси і ви не встигаєте відновлюватися, а організм вимагає енергії? Заохочення в дитинстві їжею або, навпаки, сильні обмеження? (це мій випадок: з 5 до 16 займалася худ. гімнастикою, контроль ваги, дієти, посилені тренування. У підсумку, коли стала самостійною - пішла в зажор!) Важливо зрозуміти це для себе, щоб потім знаходити рішення.

Не їжею задовольнятися, а міняти ту зону у своєму житті, яка потребує уваги. Це довгий процес і складний! Не кожен готовий йти в глибину себе і усвідомити багато речей. Іноді потрібно попрацювати з психологом, щоб знайти істинні причини залежності і розірвати жорсткі установки психіки. Також допомагають розібратися в собі і відповісти на свої внутрішні питання тренування системи mind&body (пілатес, йога, медитації, дихальні практики). Частіше задавайте собі питання. Не на стороні, а саме собі! Чому не можу зупинитися? Як мені вирішити мою проблему? Що я вже зробила для цього? Я впевнена, якщо є запит - з'являться відповіді.

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

3. Режим.

Дисципліна теж важлива! Але режим - не в сенсі обмеження себе в їжі, а в наповненні свого дня і дотримання цього плану. Не пропускати тренування, прогулянки! Якщо ви визначили, що вам не вистачає задоволень: прописати для себе завдання на тиждень, які наповнять вас (зустрітися з подругою, піти в кіно, читати 30 хвилин в день будь-яку книгу і т. д). Стежити за їжею - щоб ви повноцінно харчувалися протягом дня, а не перекуси.

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

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