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Експерт по схудненню розповіла, як побороти харчову залежність

Lite » Їжа 06.02.2019 - 14:47
Експерт по схудненню розповіла, як побороти харчову залежність
Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

В першу чергу Юлія радить знайти її причину

Хто з нас, бажаючи потішити себе або розслабитися після важкого дня, не дозволяв собі поїсти чого-небудь смачного, але дуже шкідливого для талії. У результаті дуже часто це перетворюється в справжню залежність, коли ми "заїдаємо" стреси і переживання і не можемо зупинитися.

На своїй сторінці в Instagram відома фітнес-тренер і експерт по схудненню Юлія Богдан, яка працювала з багатьма знаменитостями, а тепер веде спільну програму з Анітою Луценко, розповіла, як же подолати харчову залежність.

За її словами, відразу потрібно бути готовим до того, що цей процес швидше за все, затягнеться надовго.

Експерт по схудненню розповіла, як побороти харчову залежність

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

Ось 3 основні кроки цієї нелегкої боротьби за версією Юлії Богдан:

1. Прийняти той факт, що це буде нелегко і не швидко!

Це може зайняти роки роботи над собою! Тому, перше, що потрібно зробити, це чесно зізнатися собі, чи готові ви на зміни або ні і ну його все. Від вашого щирого наміру, залежить ваш внутрішній ресурс, а це мотивація і сили до дій.

2. Знайти причину своєї залежності.

Це важливо! Усвідомити, чому ви не можете зупинитися і все заїдати. Може, внутрішня незадоволеність собою чи своїм життям? Брак задоволень або любові? Постійні стреси і ви не встигаєте відновлюватися, а організм вимагає енергії? Заохочення в дитинстві їжею або, навпаки, сильні обмеження? (це мій випадок: з 5 до 16 займалася худ. гімнастикою, контроль ваги, дієти, посилені тренування. У підсумку, коли стала самостійною - пішла в зажор!) Важливо зрозуміти це для себе, щоб потім знаходити рішення.

Не їжею задовольнятися, а міняти ту зону у своєму житті, яка потребує уваги. Це довгий процес і складний! Не кожен готовий йти в глибину себе і усвідомити багато речей. Іноді потрібно попрацювати з психологом, щоб знайти істинні причини залежності і розірвати жорсткі установки психіки. Також допомагають розібратися в собі і відповісти на свої внутрішні питання тренування системи mind&body (пілатес, йога, медитації, дихальні практики). Частіше задавайте собі питання. Не на стороні, а саме собі! Чому не можу зупинитися? Як мені вирішити мою проблему? Що я вже зробила для цього? Я впевнена, якщо є запит - з'являться відповіді.

Експерт по схудненню розповіла, як побороти харчову залежність

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

3. Режим.

Дисципліна теж важлива! Але режим - не в сенсі обмеження себе в їжі, а в наповненні свого дня і дотримання цього плану. Не пропускати тренування, прогулянки! Якщо ви визначили, що вам не вистачає задоволень: прописати для себе завдання на тиждень, які наповнять вас (зустрітися з подругою, піти в кіно, читати 30 хвилин в день будь-яку книгу і т. д). Стежити за їжею - щоб ви повноцінно харчувалися протягом дня, а не перекуси.

Експерт по схудненню розповіла, як побороти харчову залежність

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

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