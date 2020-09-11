Експерт назвала кращі сезонні продукти для зміцнення імунітету

Осінь - час подбати про своє здоров'я! Зараз нам доступна велика кількість корисних продуктів, які допомагають підвищити імунітет. Нутриціолог Надія Цапкіна поділилася списком кращих сезонних продуктів для імунітету, багатих вітамінами.



Чому ці продукти корисні? Вся справа в нутрієнтах, які в них містяться!

Ілюстративне фото (instagram.com/nadezhda.prolife)

Вітамін С.

Його вплив на імунну систему досліджено найбільше. Вченими доведено, що продукти з його вмістом дозволяють збільшити вироблення лейкоцитів і антитіл в організмі, які, в свою чергу, підвищують рівень захисту клітин організму. А ще це один з найбільш доступних вітамінів.



Вітамін Е.

Один з найважливіших антиоксидантів, який стимулює вироблення антитіл, здатних швидко знаходити і знищувати хвороботворні мікроби, бактерії.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Каротиноїди.

Потужні антиоксиданти, які уповільнюють старіння і підвищують імунітет. Організм використовує їх для продукування вітаміну А.



Біофлавоноїди.

Їх мета – захистити мембрани клітин від впливу шкідливих мікроорганізмів.



Цинк.

Цей мінерал бере безпосередню участь у формуванні лейкоцитів і антитіл, що, в свою чергу, забезпечує захист від різних вірусних і бактеріальних інфекцій.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Селен.

Цей мінерал дозволяє підвищити кількість захисних клітин і мобілізувати внутрішні сили організму.



Жирні кислоти омега-3.

Дослідження показали, що люди, в раціоні яких є продукти з їх вмістом, рідше хворіють гострими респіраторними захворюваннями, а у разі зараження переносять їх легше.



Наступна група не відноситься до нутрієнтів - це спеції.

Орегано, імбир, кориця, розмарин, чорний перець, паприка, часник - це природні муколітики (відхаркувальні засоби), які успішно розріджують слиз, що накопичується в дихальних шляхах і сприяють швидкому одужанню. Так само їх добре застосовувати в готуванні для підняття імунітету, так як вони подразнюють слизові, підвищуючи реакцію імунних клітин.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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