Експерт назвала 5 основних причин тяги до солодкого

Ось поїли ви ситний сніданок або обід, а чогось не вистачає. Так хочеться завершити трапезу десертом з шоколадом з цукром, вершками з цукром і цукровою пудрою. Або час обіду, але щось морочитися не хочеться. Куплю шоколадний батончик! Там горіхи, а Свєта говорила, що вони корисні. І сили з'явилися, і їсти не сильно хочеться, і настрій піднявся. Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, що робить солодке з нашим організмом і чому ми так хочемо.

Топ-5 причин тяги до солодкого:

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1. Кандида. Порушення мікрофлори кишечника може призвести до розвитку грибка роду Кандида. Він живиться простими цукрами, і виділяє особливі речовини, які розвивають тягу до нього.

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Можна здати аналізи на грибок. Але для початку перевірте 4 пункту інших.

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2 Смак. Коли ми відчуваємо солодкий смак, мозок отримує сигнал на вироблення ендорфіну - гормону щастя, який, до речі, може притупити стрес. В результаті з'являється цукрова залежність, яка за оцінками фахівців в 8 разів сильніше від кокаїну.

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Знаходьте задоволення у творчості, спілкуванні, спорті. Перейдіть на корисні солодощі.

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3. Вода. Прості вуглеводи затримують воду в організмі. І якщо мало пити води, то організм буде вимагати цукру.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Втрата чутливості до смаку. Таке буває при закладеності носа, але частіше, коли ми їмо занадто гостру, солону їжу.

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Спробуйте обійтися мінімальною кількістю спецій 2-3 тижні. І ви відчує якими солодкими можуть бути яблука, і навіть вода.

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5. Голод. Якщо прийом їжі збалансований і ми спокійно розмірено їмо, то відчуття насичення приходить рівномірно. І до кінця трапези солодкого не хочеться - ситі. Якщо є дисбаланс білків, жирів і вуглеводів - ми просто не наїдаємося навіть великою порцією, і "догоняемся" солодким.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про незаперечну користь жирів.