Дієтолог озвучила найважливіший критерій схуднення: справа в прийомі їжі

Дієтолог зробила важливе зауваження про харчування при схудненні
Наш організм потребує режимі – це запорука його праыильного функціонування і здоров'я в цілому. Це правило ставитися до всього, включаючи харчування. Прийоми їжі в певний час або через рівні проміжки – важливий фактор у комплексному підході в боротьбі із зайвою весеом. Дієтолог Ольга Усенко Instagram розповіла про вжном критерії схуднення, связаном з хронопитнием (прийомом їжі по часу).
Експерт дала відповідь на часте питання, хто худне: "Якщо харчуватися правильно, але не завжди по часу, результат схуднення буде?".
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Найголовніша теорія про набір ваги і схудненні звучить так — якщо ти витрачаєш більше енергії, ніж споживаєш, ти худнеш; якщо ти споживаєш калорій більше, ніж витрачаєш, ти набираєш.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Тут не сказано нічого про режим, про час і все інше. Але в цій теорії є сенс і суть.
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Найважливіший критерій, якого слід дотримуватися в режимі, розрив між вечерею і сніданком, тобто важливо дотримуватися час вечері та сніданку.
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Оптимально:
Розрив між вечерею і сніданком для здорової людини повинен бути 12 годин. Це прийнятно для травлення і ШЛУНКОВО-кишкового тракту в цілому.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Звичайно, якщо ми будемо вечеряти в 21:00, з урахуванням навіть потрібних нам КБЖУ, а снідати в 6:00, то набряки, важкість, поганий сон і жодного правильного схуднення нам не дочекатися.
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Тому, якщо вдень не завжди виходить тримати режим, це не страшно, головне пам'ятати про час вечері і час сніданку.
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Також обов'язково спостерігайте за своїм режимом дня, не перекушуйте щогодини.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Після кожного прийому їжі отсчитывайте 2,5-3,5 години (якщо немає чіткого режиму), а то і 4 можна, час залежить ще і від розміру і калорійність порції.
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