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Все буде Bla Bla Bar Kyiv – приєднуйтесь

Lite » Їжа 11.10.2019 - 15:51
Все буде Bla Bla Bar Kyiv – приєднуйтесь
Bla Bla Bar Kyiv

У Києві готується до відкриття простір на кілька десятків закладів під спільним брендом Bla Bla Bar.

Автори концепції збираються об'єднати на одній локації – в комплексі "Торонто-Київ", вулиця Велика Васильківська, 100 – 36 різноманітних барів та 5 ресторанів.

Бари давно перестали бути місцем, куди ходять «в особливих випадках» або щоб просто напитися. Сьогодні – це частина життя городянина і одні з туристичних must see, крім визначних пам'яток. Сюди приходять як за приємним спілкуванням, так і щоб побути на самоті. Відвідувачі вміють цінувати і смакову, й естетичну складову, шукають відповідну їхньому настрою атмосферу.

Ідея Bla Bla Bar у тому, щоб об'єднати під одним дахом найрізноманітніші концепції – від упізнаваних і вже відомих барних проектів до новачків, здатних зачепити своєю сміливістю і новизною. Всі разом вони створять унікальний простір для приємних зустрічей споріднених духом людей, яскравих вечірок і дозвілля закритих спільнот.

Все буде Bla Bla Bar Kyiv – приєднуйтесь

У Києві Bla Bla Bar буде займати територію площею 2 900 кв. м у діловому центрі столиці та зможе приймати до 5 000 гостей щотижня. Приєднатися до проекту більше ніж комфортно. Разової інвестиції в сумі від $20 000 до $35 000 буде достатньо, щоб реалізувати свою концепцію бару – від розробки дизайну до покупки устаткування і меблів. Окупність проекту 12 місяців - за розрахунками авторів проекту це середній термін повернення вкладених коштів.

Все буде Bla Bla Bar Kyiv – приєднуйтесь

Такий доступний поріг входження дозволяє забезпечити сама концепція проекту. Керівна компанія бере на себе закупівлю обладнання та меблів, централізоване постачання алкоголю та іншої продукції, необхідної для повноцінного функціонування бару.

З Bla Bla Bar ваша мрія відкрити свій бар може легко стати реальністю!

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