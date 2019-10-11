Все буде Bla Bla Bar Kyiv – приєднуйтесь

Bla Bla Bar Kyiv

У Києві готується до відкриття простір на кілька десятків закладів під спільним брендом Bla Bla Bar.

Автори концепції збираються об'єднати на одній локації – в комплексі "Торонто-Київ", вулиця Велика Васильківська, 100 – 36 різноманітних барів та 5 ресторанів.

Бари давно перестали бути місцем, куди ходять «в особливих випадках» або щоб просто напитися. Сьогодні – це частина життя городянина і одні з туристичних must see, крім визначних пам'яток. Сюди приходять як за приємним спілкуванням, так і щоб побути на самоті. Відвідувачі вміють цінувати і смакову, й естетичну складову, шукають відповідну їхньому настрою атмосферу.

Ідея Bla Bla Bar у тому, щоб об'єднати під одним дахом найрізноманітніші концепції – від упізнаваних і вже відомих барних проектів до новачків, здатних зачепити своєю сміливістю і новизною. Всі разом вони створять унікальний простір для приємних зустрічей споріднених духом людей, яскравих вечірок і дозвілля закритих спільнот.

У Києві Bla Bla Bar буде займати територію площею 2 900 кв. м у діловому центрі столиці та зможе приймати до 5 000 гостей щотижня. Приєднатися до проекту більше ніж комфортно. Разової інвестиції в сумі від $20 000 до $35 000 буде достатньо, щоб реалізувати свою концепцію бару – від розробки дизайну до покупки устаткування і меблів. Окупність проекту 12 місяців - за розрахунками авторів проекту це середній термін повернення вкладених коштів.

Такий доступний поріг входження дозволяє забезпечити сама концепція проекту. Керівна компанія бере на себе закупівлю обладнання та меблів, централізоване постачання алкоголю та іншої продукції, необхідної для повноцінного функціонування бару.

З Bla Bla Bar ваша мрія відкрити свій бар може легко стати реальністю!