Альтернатива м'ясу: Мірзоян дав рецепт неймовірного веганського шашлику

"У студентські роки, коли ми часто збиралися з хлопцями з нашої КВК команди, дуже любили вилазки, шашлик. Перевага риби над м'ясом в тому, що після її вживання немає відчуття тяжкості, коли тобі вже нічого не хочеться. У мене є кілька секретів: кладу рибу на решітку з лускою, не чищену, тому що вона може прилипати. А щоб страва вийшла ароматна, зі смаком серпанку - додаю в мангал сухі гілочки", - розповів Мірзоян в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Для приготування незвичайного шашлику від Арсена Мірзояна вам знадобляться:

короп - 1 кг

вода - 100 мл

соняшникова олія - 1 ст. л.

імбир - на смак

часник - 2 зубчики

паприка, сіль, перець - на смак.

Для того, щоб приготувати коропа на мангалі за рецептом Мірзояна, до риби додамо особливий маринад. Потрібно змішати воду, соняшникову олію, суміш перців, а також імбир, часник, паприку і сіль.

Коропа потрібно змастити маринадом і відразу класти на решітку, не очищаючи від луски. Під час смаження перевертати не треба, але слід накрити мангал кришкою.

За 20 хвилин, поки короп смажиться, артист рекомендує зробити легкий салат з помідорів, огірків, листя салату і сиру фета.