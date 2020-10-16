Як активувати імунітет восени: нутриціолог дала детальну схему

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог розповіла про харчування для підвищення захисних сил організму

Зміцнити організм в осінньо-зимовий період, а тим більше в умовах пандемії коронавіруса – першочергове завдання кожного, хто піклується про себе і рідних. Про те, як це правильно зробити і підвищити захисні сили організму розповіла на сторінці в Instagram нутриціолог Ганна Нікольська.

Основа імунітету:

безперебійний детокс, за який відповідають виводять органи – печінку, нирки, кишечник, шкіра, легені

здорова мікрофлора – при зміні її складу (зрушення в сторони патогенної) порушується вироблення імуноглобулінів.

Зміцнити імунітет не можна, його треба формувати і активувати. Вам в допомогу:

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1.Клітковина – допомагає виводити токсини і забезпечує антиоксидантами.

Овочі, особливо перець, томати і, звичайно, всі хрестоцвіті

Фрукти, особливо гранат, ківі, цитрусові.

Ягоди – чорниця, брусниця, малина, журавлина.

Дотримуємося принцип сезонності!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Антибактеріальні продукти. Цибуля (червона), часник, імбир, журавлина, селера стебла, лавровий лист, алое.

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3.Продукти, багаті цинком – офіційно визнані активувати імунну систему. Насіння гарбуза, кедрові, сочевиця, нут.

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4.Вітамін С - містять. Шипшина, обліпиха, смородина, броколі, червоний перець, петрушка.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Ферментовані продукти – заселяємо дружню мікрофлору.

Квашена капуста, домашні кваси/водні кефіри і т. п.

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6.Пряні спеції. Куркума, чорний перець, орегано, чилі, кориця, розмарин, базилік.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

7.Протизапальні олії. Чорного кмину, нерафінована кокосова.

Що виключаємо:

прості вуглеводи (цукор, біла мука)

рафіновані жири – олії

молочні продукти

алкоголь

продукти з харчовими барвниками, добавками, консервантами.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла про ворогів з продуктового магазину, від яких варто відмовитися заради здоров'я організму.

До речі, дієтолог Ольга Безугла озвучила корисні жіночі продукти для здоров'я і енергії в зрілому віці.