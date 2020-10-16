Як активувати імунітет восени: нутриціолог дала детальну схему

Нутриціолог розповіла про харчування для підвищення захисних сил організму
Зміцнити організм в осінньо-зимовий період, а тим більше в умовах пандемії коронавіруса – першочергове завдання кожного, хто піклується про себе і рідних. Про те, як це правильно зробити і підвищити захисні сили організму розповіла на сторінці в Instagram нутриціолог Ганна Нікольська.
Основа імунітету:
Зміцнити імунітет не можна, його треба формувати і активувати. Вам в допомогу:
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1.Клітковина – допомагає виводити токсини і забезпечує антиоксидантами.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.Антибактеріальні продукти. Цибуля (червона), часник, імбир, журавлина, селера стебла, лавровий лист, алое.
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3.Продукти, багаті цинком – офіційно визнані активувати імунну систему. Насіння гарбуза, кедрові, сочевиця, нут.
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4.Вітамін С - містять. Шипшина, обліпиха, смородина, броколі, червоний перець, петрушка.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
5.Ферментовані продукти – заселяємо дружню мікрофлору.
Квашена капуста, домашні кваси/водні кефіри і т. п.
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6.Пряні спеції. Куркума, чорний перець, орегано, чилі, кориця, розмарин, базилік.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
7.Протизапальні олії. Чорного кмину, нерафінована кокосова.
Що виключаємо:
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла про ворогів з продуктового магазину, від яких варто відмовитися заради здоров'я організму.
До речі, дієтолог Ольга Безугла озвучила корисні жіночі продукти для здоров'я і енергії в зрілому віці.