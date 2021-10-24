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Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021 (відео)

Автор: Дмитрий Войналович

Олена Усенко представить Україну на Дитячому Євробаченні 2021, яке відбудеться у Парижі 19 грудня.

Про це стало відомо у неділю, 24 жовтня під час фіналу Національного відбору, який транслювався на телеканалі UA: КУЛЬТУРА.


Як обирали представника України на Дитяче Євробачення 2021

Олену Усенко з-поміж 11 учасників визначили за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування глядачів.

Дівчинка виконувала авторську пісню "Важіль" і отримала від членів журі 52 бали, від глядачів 11 балів, загалом - 63 бали.

Олена Усенко виграла Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2021 (instagram.com/junioreurovisionofficial)

"Я хочу сказати усім величезне дякую. Дякую Олександру Балабанову, тому що перемогою минулого року ти дав мені стимул. Я говорю величезне "дякую" усім членам журі! Моя пісня називається "Важіль". Важіль - це про ухвалення рішення, рішення бути щасливим", - прокоментувала свою перемогу у Нацвідборі Олена.


Що відомо про Олену Усенко

Олені 14 років, вона живе у місті Біла Церква. Навчається у Katapulta Art Music School.

Минулого року брала участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення й потрапила у фінал. Крім того, дівчина "засвітилася" у кількох популярних телевізійних талант-шоу, зокрема - "Голос. Діти".

А ще Олена знімалася у кліпі Злати Огнєвіч.

Олена Усенко (фото: instagram.com/ellen_usenko)

Зазначимо, що цього року Дитяче Євробачення пройде вже вдев'ятнадцяте.

Франція виборола право проводити пісенний конкурс завдяки перемозі Valentina з піснею "J'imagine".

Україну минулого року представляв Олександр Балабанов. Він зайняв на Дитячому Євробаченні 2020 сьоме місце.

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