50-річна Дженніфер Лопес в лосинах з пікантним принтом блиснула спокусливими формами

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Джей Ло просто на піку форми!

Дженніфер Лопес кого завгодно змусить піднятися з дивана і взятися за себе! Навіть якщо ви перебуваєте в тисячах кілометрах від красуні. 50-річна латиноамериканська діва відома у тому числі через свої пишні і шикарні форми. Але вони не були б такими, якби красуня буквально кожен день не проводила години в спортзалі. Джей Ло навіть під час насичених гастролей і перельотів знаходить час на тренування. Папараці чатують Лопес на підходах до її улюбленого спортзалу у Майамі. І результати того варті! У 50-років Дженніфер може похвалитися ідеальною спортивною статурою. Співачка без побоювання дозволяє собі одягати екстремально облягаючі наряди. І серед фаворитів — легінси з "персональним" принтом.

На днях Джей Ло і її коханий Алекс Родрігес прибули в Лос-Анджелес. Парочка приїхала в один з готелів міста, де їх вже чекали всюдисущі папараці. Однак Дженніфер і Алексу до такої пильної уваги не звикати. Тим більше, що вже цього літа Джен і Алекс планують зіграти весілля на Домінікані. І чим ближче до пишного торжества, тим більше уваги до пари.

Як завжди, повсякденний аутфіт Лопес викликав ажіотаж і хвилю захоплення в мережі.

Спортивна Дженніфер Лопес в Лос-Анджелесі (скріншот поста: instagram.com/jlo_frombx)

Для чергової прогулянки з коханим Дженніфер вибрала ефектний спортивний образ. У центрі уваги — облягаючі чорно-червоні легінси з яскравим принтом у вигляді бутонів троянд. Зазначимо, що легінси — від улюбленого бренду Джей Ло Niyama Sol. Спортивна красуня якось розробила серію принтів для нової колекції. Можливо, легінси на Джей Ло — також плід її фантазії.

Доповнює образ спортивний чорний топ з довгими рукавами і під горло — від бренду Kith. Джен розстебнула блискавку, продемонструвавши зону декольте. В черговий раз залишається заздрити сталевому пресу Лопес.

Ще один спортивний елемент образу красуні — чорно-білі кросівки для ходьби від The Kooples. До речі, обличчям цього бренду довгий час є топ-модель Ірина Шейк.

Скріншот поста: instagram.com/jlo_frombx

До образу Джей Ло підібрала несподіваний аксесуар — маленьку сумочку Chanel з ручкою-кільцем. Очі прикривають сонцезахисні окуляри QUAY. Волосся красуня заплела у високий хвіст.

Наречений Джей Ло Алекс Родрігес також вибрав зручне спортивне вбрання: сині штани та толстовка, чорна футболка і зручні кросівки.

Парочка незворушно виходила з машини і прямувала в готель.

Тим часом на своїй instagram-сторінці Родрігес опублікував нове душевне фото з доньками. Зазначимо, що раніше американський бейсболіст домініканського походження був одружений (з 2002 по 2008 рік). У цьому шлюбі у спортсмена народилося дві дочки — Наташа (15 років) і Ела (11 років).

Алекс Родрігес з доньками (фото: instagram.com/arod)

Дівчатка живуть з батьком. І, що найголовніше, відмінно ладнають зі своєю майбутньою мачухою Дженніфер Лопес. Джен і Алекс дуже часто показують фото і відео домашніх посиденьок. Що зайвий раз доводить, як сильно вони згуртувалися. Крім того, діти Дженніфер (двійнята 12-річні Макс і Емма) таклж тепло приймають майбутніх зведених сестер. Діти дійсно дружать, проводять багато часу разом, разом їздять на концерти Дженіфер Лопес.

Нагадаємо, раніше 50-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальним тілом в спокусливому купальнику.