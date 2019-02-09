Перше подружнє свято: як Маркл і принц Гаррі проведуть День закоханих

Експерт вважає, що відносини між герцогами на тлі загальної уваги тільки міцніють

День Святого Валентина – всемирный День всех влюбленных, когда каждый может порадовать свою вторую половинку. Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри 14 февраля впервые проведут День Святого Валентина как супруги, а не просто влюбленные. При чем из-за из социального статуса и популярности Меган, к семье приковано необычайное внимание со стороны поклонников и хэйтеров по всему миру. Как пристальное внимание к беременной герцогине отразиться на личном празднике королевской четы рассказала психолог и тренер межличностных отношений Кейт Мэнсфилд. Об этом пишет Express.co.

По мнению эксперта, королевская чета всегда испытывает давление со стороны окружающих и должна выглядеть идеальной парой. Мэнсфилд считает, что отношения между Меган Маркл и принцем Гарри настолько сильны, что они легко справятся с предпраздничным напряжением.

"Очевидно, что их отношения очень сильны и вытесняют прессу и общественное мнение. Я очень сомневаюсь, что ожидания вокруг Дня Святого Валентина повлияют на Меган и Гарри", - считает психолог.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вскоре Меган Маркл станет мамой, однако беременность не является препятствием для празднования Дня Святого Валентина. Мэнсфилд сказала, что скорое появление первенца помогает улучшить отношения между Меган и Гарри.

"Беременность, когда пара влюблена, может быть очень романтичным временем. Нет ничего более приятного, чем чувство создания другого человека с тем, кого ты любишь, и это намного перевешивает более поверхностные аспекты романтики, такие как шикарная еда", - отметила эксперт.

Напомним, что Меган Маркл вышла в свет в элегантном черно-белом наряде от Givenchy

Ранее мы писали, что недавно всплыли неожиданные подробности о родах Меган Маркл. Друзья опасаются за беременную герцогиню.

Видео: РБК-Украина