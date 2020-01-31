Одні бікіні на двох: дочка Олі Полякової позувала біля басейну в маминому купальнику

Дочка занменитой співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно в розкрила секрет своїх вдалих фото, позуючи в напівпрозорій спідниці, не щедро виставляє на своїй сторінці в Instagram фото в купальниках. Після зимового відпочинку у Флориді США і Мексиці у дівчинки накопичилося достатньо знімків, щоб радувати своїх підписнкиів (яких у дівчини вже майже 150 тис.) чи не кожен день новим образом.

Нещодавно Марія вирішила пограти зі своїми підписниками у поширену Instagram-гру і запропонувала вгадати, які з перелічених фактів з її житті правда, а які — фейк. У списку були питання про школу і фарбування волосся, загалом про те, що може хвилювати звичайного підлітка, проте увагу привернуло фото дівчини, на якому вона позувала в купальнику. Бікіні деяким фоловерам здалося трохи не по розміру дівчині, і дійсно ми вже бачили його на її зірковій матусі Олі Поляковій в минулому році.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фото повністю ви можете подивитися ТУТ

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Фото повністю ви можете подивитися ТУТ

Але це не поодинокий випадок, коли Маша "запозичує" речі з маминого гардеробу. Юна красуня була помічена в купальнику Олі на пляжі в Мексиці, на що їй тут же вказали в коментарях, доповнивши, що не дивно, що Маша носить мамині речі, адже їх фігури і зріст на стільки схожі, що іноді їх навіть можна переплутати:

Фото: Оля Полякова з донькою Машею (instagram.com/polyakovamusic)

Фото повністю ви можете подивитися ТУТ

Красуні , що сказати) яблуко від яблуні не далеко падає

Ви що, зелений купальник на двох носите? А взагалі нереально красиві. Дуже Машенька схожа на Вас!

Блін, ось це подібність. Ви ж як під капірку

Доча дуже зросла, нещодавно була ще зовсім малою))

Деякі, вражені схожістю зовнішності дочки і матері, навіть порадили піти на невелику хитрість і полегшити Олі нелегку роботу в шоу-бізнесі:

Доньку в блондинку і можна через день працювати

Нагадаємо, що одне з фото в бікіні Маші Полякової викликало шалену реакцію користувачів соцмереж. Відвертий ракурс і поза дівчата спровокували ажіотаж серед підписнкиів і навіть її мама написала свій однозначний коментар.