Для нас важливі тільки ми: Брітні Спірс і Сем Асгарі насолоджуються товариством одне одного

Брітні Спірс і Сем Асгарі разом вже досить давно. Тим не менш, романтика в парі нікуди не поділася. Закохані намагаються будь-яку вільну хвилинку провести разом: будь то спортзал, спільна прогулянка або похід у ресторан. Про всіх своїх виходах вони обов'язково повідомляють численним шанувальникам, додаючи в Instagram кумедні ролики й фото.

Брітні і Сем йдуть на обід (відео: instagram.com/britneyspears)

Цьогг разу знаменита співачка та її коханий опублікували міні-відео, де позують перед дзеркалом перед походом в заклад. Брітні робить тілом рух-«змійку», демонструючи свою гнучкість, а Сем її знімає. «Просто роблю змійку перед обідом!», – написала вона під роликом. А ось її хлопець був більш красномовним. Він опублікував це ж відео і написав: «Коли ви піклуєтеся про те, що говорять або роблять інші, ви програєте! Єдине, що має для нас значення, – це ми... І їжа) Так що тепер ми дійсно виграємо».

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/samasghari)

До речі, незважаючи на тривалі відносини, пара почала разом виходити в світ відносно недавно, в кінці липня. Брітні і Сем вирушили на прем'єру фільму «Одного разу в Голлівуді». Тоді ж у мережі заговорили і про те, що пара 37-річна Спірс напевно отримала пропозицію руки і серця від свого 25-річного чоловіка. Співачка була одягнена в яскраво-червону облягаючу сукню, яку доповнили срібне кольє, а також кільце з діамантом на лівій руці. Закохані не стали коментувати аксесуар і не давали жодних коментарів. Але така прикраса говорить сама за себе.

Перший вихід у світ пари (фото: instagram.com/britneyspears)

Втім, з тих пір пара так і не розповіла, коли можна чекати весілля. Поки що Брітні і Сем раніше захоплені спортом, подорожами і робочими проектами.