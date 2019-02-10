Не королівська це справа: Кейт Міддлтон вирішила "змінити професію"

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Британська герцогиня розробила проект квіткового саду

Кейт Міддлтон створила ландшафтний дизайн сімейного саду. Герцогиня, яка нещодавно захопила яскравим весняним виглядом, стала ландшафтним дизайнером – з архітекторами Андре Девіс і Адамом Уайтом Кейт Міддлтон розробила проект саду Chelsea Flower Show Kare Middleton з сімейними елементами. Творча діяльність не входить в обов'язки королівської сім'ї, тому не можна спрогнозувати, як проект Кейт позначиться на її репутації, розповідають у виданні HELLO!

Кейт Міддлтон створила ландшафтний дизайн сімейного саду (фото: hellomagazine.com)

Герцогиня Кембриджська поділилася першими зображеннями саду, який вона розробила для Квіткового шоу RHS Chelsea в цьому році. На ескізі зображено багато дитячих іграшок, якими користуються принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. В саду також є гойдалки, багаття і заміський барліг, схожі на ті, якими користувалася діти Кэмбридских герцогів на території Анмер-холу. Інші природні елементи, обрані для стимуляції активної гри, включаючи пні, сходинки і колоду. Сад орієнтований на покращення сили, координації та гармонійного розвитку дітей. Він буде обладнаний мультисенсорными картами, вивісками і плакатами, щоб люди могли краще познайомитись з природою.

Кейт Міддлтон створила ландшафтний дизайн сімейного саду (фото: hellomagazine.com)

Дизайн Кейт також включає "корисні рослини" – суницю, рослини для ремесел, лісові ароматні трави і навіть штучний водоспад. Головна мета саду - розбудити спогади дитинства, побути на природі і підкреслити переваги природного світу, відчути вплив природи на наше психічне і фізичне благополуччя. Герцогиня і дизайнери сподіваються, що сад надихне сім'ї дослідити природу.

Королівський інсайдер розповів виданню, що Кейт була дуже захоплена проектом.

"Вона дійсно була залучена у все це, концепцію і проробляла всі елементи. Вона була натхненна своїми дитячими спогадами, і сад буде сповнений сюрпризів", - цитує HELLO! слова джерела.

Кейт Міддлтон створила ландшафтний дизайн сімейного саду (фото: hellomagazine.com)

Інші члени королівської сім'ї, включаючи чоловіка Вільяма Кейт і принца Чарльза, також поділилися своїми спогадами для створення саду.

Раніше ми розповідали, з ким Кейт Міддлтон зустрічалася до принца Вільяма.

Слід нагадати, що Кейт Міддлтон розповіла про улюблені страви дітей.