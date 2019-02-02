Кейт Міддлтон з Вільямом відвідає легендарний "британський Оскар"

Про те, чи буде Меган Маркл на церемонії поки не відомо

Герцоги Кембриджские станут специальными гостями ежегодной церемонии вручения "британского Оскара" – кинопремии BAFTA. Мероприятие состоится 10 февраля 2019 года в Лондоне. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на информацию организаторов кинопремии.

В 2019 году по официальным данным принц Уильям впервые будет лично вручать одну из наград кинопремии.

Как известно, ежегодная кинопремия BAFTA ручается Британской академией телевидения и киноискусства актерам за их заслуги и творчество. Герцог Кембриджский принц Уильям является с 2010 года президентом Британской киноакадемии, потому он и его супруга Кейт Миддлтон появятся на награждении этого года.

Кстати, интересно что королевская семья и ранее присутствовала на вручении премии. Так, в 2017 году герцогиня Кембриджская удивила всех своим роскошным нарядом.

Кейт Миддлтон на красной дорожке BAFTA в 2017 году (фото: Vanity Fair)

В 2018 герцогиня Кембридская присутствовала на премии, будучи беременной младшим сыном - принцем Луи.

Кейт Миддлтон на красной дорожке BAFTA в 2018 году (фото: Vanity Fair)

О том, будет ли на мероприятии будущая мама Меган Маркл – не сообщается, однако в список гостей на сайте кинопремии она пока не внесена.

Напомним, что голливудскую актрису перепутали с Кейт Миддлтон.

Ранее Меган Маркл рассорилась с подругами, выставив им ультиматум.

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