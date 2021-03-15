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Греммі 2021: названа краща пісня року, яка вас точно здивує

Автор: Lite

Греммі 2021 у номінації "Пісня року" виграла H.E.R. (Габріелла Вілсон). Заповітну статуетку хіп-хоп-зірка отримала 14 березня на 63-й церемонії вручення нагород найпрестижнішої музичної премії в світі.

Про це стало відомо в ніч на понеділок завдяки трансляції з Стейплс-центру Лос-Анджелеса.

За перемогу у категорії "Пісня року" боролися також такі композиції, як:

  • "Black Parade" (Бейонсе)
  • "The Box" (Родді Річ)
  • "Cardigan" (Тейлор Свіфт)
  • "Circles" (Post Malone)
  • "don't Start Now" (Дуа Ліпа)
  • "Everything I Wanted" (Біллі Айліш)
  • "I can't Breathe" (H.E.R.)
  • "If the World Was Ending" (JP Saxe за участю Джулії Майклз)

Перемогу в номінації "Пісня року" на Греммі 2021 здобула ця пісня

Зауважимо, що музичні експерти і букмекери у цій номінації ставили на перемогу Тейлор Свіфт. Але сталося не так, як гадалося.

Переможець у номінації "Пісня року" на Греммі 2021 (фото: instagram.com/hermusicofficial)

Відзначимо, що в цьому році найбільшу кількість номінацій отримали Бейонсе (9), Тейлор Свіфт (6), Родді Річ (6) і Дуа Липа (6).

Додамо, що ведучим церемонії Греммі 2021 став відомий комік і актор Тревор Ноа.

На шоу виступили Тейлор Свіфт, Біллі Айлиш, Дуа Липа, BTS, Гаррі Стайлз, Карді Бі, Megan Thee Stallion та інші зірки, які були також номіновані на премію в різних категоріях.

Відзначимо, що в різні роки лауреатами премії Греммі ставали і українці, про яких ми писали раніше.

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