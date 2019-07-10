Очей не відвести: Кім Кардашьян блиснула розкішними формами в білому бікіні

Кім Кардашьян не зупинити! Не встигла вона представити лінію продуктів для тіла, яка не тільки забезпечує шкірі необхідний догляд, але і допомагає приховати всілякі недоліки, як порадувала шанувальників новою серією новинок. Вчора, 9 липня, знаменита бізнесвумен оголосила про вихід колекції макіяжу під "вогненяною" назвою Sooo Fire. Шанувальники зможуть сповна насолодитися вже з19-го липня. А кілька годин тому Кім оголосила черговий стильний запуск.

Кім у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім знову створила серію сонцезахисних окулярів у співпраці з Carolina Lemke. З цим брендом вона вже працює не вперше, і кожного разу їм вдається представити щось зовсім нове. В цей раз вони розробили кілька моделей – все вартістю близько $90. З неоновою і металевою обробкою, широкі, в пів-обличчя, в стильній овальної оправі (до речі, саме цю модель обрала фаворитом Кім) вони покликані стати ідеальним доповненням для будь-якого пляжного гардероба.

В новій лінії окулярів кожна знайде свій варіант (фото: instagram.com/carolinalemkeberlin)

У себе на сторінці в мікроблозі 38-річна знаменитість опублікувала пост, присвячений новинці. Вона позує в розкішному інтер'єрі та екзотичному саду в спокусливому білому купальнику, що складається з топа на бретелях і бікіні. Образ вона доповнила золотим ланцюжком з великою підвіскою, а також вже згаданими очками Carolina Lemke овальної форми. "Завтра ці найсимпатичніші овальні сонцезахисні окуляри @carolinalemkeberlin під назвою Sand будуть доступні на CarolinaLemke.com", – написала Кім. Розпущене по плечах довге волосся, чуттєвий макіяж, яскраво-червоний манікюр... Виглядає зірка, як завжди, просто неймовірно. Що підтвердили і численні коментарі фоловерів.

Кім любить бути максимально відвертою з шанувальиками (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями Кім дала інтерв'ю з приводу ще однієї своєї кампанії – бренду нижньої білизни. У ньому дівчина відверто розповіла про свої наміри і плани дій.