Це моральне дно: Кароль відповіла Поляковій на звинувачення в її використанні для піару

Тіна Кароль відзначила, що Олі Поляковій не варто торкатися особистих тим знаменитості.

"Так, я вдова, плакала з 27 років і коли він сниться, плачу досі. Те, що показали по ТБ — це моральне дно. Вся ця історія заслуговує на те, щоб їх просто пожаліти. Ось реально, просто пожаліти. Всі вляпалися в якийсь скандал", — вважає співачка.

Також вона приймає будь-яку позицію з боку своїх зіркових колег, однак просить не переступати через межу.

"Але я думаю, що зараз всі зробили висновки. Ну і звичайно, тут же максимально торкнулися моєї серцевої чакри. Добре, нехай це ваша пиха, насмішка стане моїм піар-ходом для розкрутки пісні. Просто тим самим я показала те, що є речі, за які не можна заступати, це червона лінія", — зізнається артистка.

На думку зірки, Полякова зайшла занадто далеко у своїх висловах. Якби вона не зачіпала "похорон", можливо їй не довелося б так гостро реагувати на висловлювання попспівачки. Тіна зазначила, що не злиться на Олю, але все ще знаходить, що їм є про що поговорити, адже їм часто доводиться виступати на одній сцені.

"Своє я отримала, вона все побачила, всі все зрозуміли, все — йдемо далі, далі живемо. Я відкрита до розмови, я хочу вітатися, коли бачу людину, я не хочу проходити повз і удавати, що вона прозора і я її не бачу. Це не дружба", — додала вона.

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій на звинувачення в її використанні для піару