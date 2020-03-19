Буваю дуже ленивою: Катя Осадча розкрила секрети стрункості і зробила несподівані визнання

Катя Осадча не часто спілкується із шанувальниками, адже вільного часу у ведучої не так вже багато: вона зайнята на зйомках і роботі, а дозвілля проводить з родиною. Але з настанням карантину все змінилося, і ведуча вирішила провести свій перший прямий ефір в Instagram та відповісти на запитання підписників про сім'ю, стосунки, б'юті-ритуали, звички та інше.

Не секрет, що Юрій і Катя багато подорожують і обожнюють "втекти" на кілька днів в інше місто або країну. "Париж як другий рідне місто. Люблю Одесу, сумую за нею часто, люблю Львів. Обожнюю подорожувати, розглядаю фото і сумую. У березні ми збиралися на пару днів у Будапешт, але поїздку скасували", - пожалілася зірка.

"Мене надихають подорожі, відпочинок вдома, архітектура міст, кожна пора року – намагаюся знаходити радість і натхнення у всьому", - мотивує Катя.

Шанувальники спробували випитати у теледіви секрет її стрункості. "З модельних часів правильно харчуюся. Наприклад, не змішую кашу з м'ясом, їм салати, але люблю солодке і хліб", - зізналася Катя, а також зазначила,що не поправляється завдяки хорошій генетиці.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

А от завжди добре виглядати Каті допомагає здоровий сон (іноді вона спить на декілька годин довше звичайного), походи до косметолога і доглядова косметика.

Зі спортом ведуча поки на "ви", але дуже хоче це виправитися, тим більше її чоловік захоплюється йогою і готовий залучити дружину до занять.

"У планах було піти в басейн, але карантин ці плани звів нанівець. Йогою не займаюся. Домовилися, що будемо займатися з Юрою – він буде викладати", - розповіла теледіва.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Не обійшлося і без питань про стосунки зоркової пари, адже свій роман ведучі довго приховували. Кохання зародилося під час другого сезону шоу "Голос. Діти", хоч Катя і Юрій були знайомі на той момент більше десяти років.

Тепер пара виховує спільного сина Івана. З малюком їм допомагає няня. "Ми намагаємося багато часу проводити разом. З часом я навчилася організовувати свій графік – якісно проведений час вдома і на роботі. Не без ліні мені це давалося... Я місцями дуже лінива. Он там стоїть фортепіано, за яке я ніяк не можу сісти, бо більше часу приділяю синові. Мені потрібен чарівний пендель, щоб я могла сісти і серйозно займатися", - чесно розповіла теледіва.

Катя і Юрій дружать з деякими зірковими парами і артистами: Потапом і Настею Каменських, Олегом Винником, щоправда, зустрічаються вони не дуже часто через насичені графіки.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча розповіла про найскладніше інтерв'ю у своїй кар'єрі. "Колись на Берлінському кінофестивалі була Пенелопа Крус, яка не хотіла відповідати на запитання – їй все не подобалося. І тоді я зрозуміла, що інтерв'ю – робота двох людей. Якщо людина не хоче відповідати – ти не можеш його змусити. Є способи привернути до себе, докласти зусиль, але якщо людина не хоче відповідати, то це все. У підсумку, інтерв'ю відбулося, але це було не так легко", - згадує ведуча.