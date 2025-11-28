Украинская сборная на Чемпионате Мира по сокке 2025 - трансляция на Киевстар ТВ

С 27 ноября по 7 декабря в Мексике состоится Чемпионат Мира по сокке - динамичного формата футбола 6×6, сочетающего технику, скорость и зрелищность. Украинская команда - среди фаворитов.

Об этом говорится в релизе Киевстар ТВ, которое будет транслировать событие

В турнире сразятся 32 команды со всего мира. Украинская сборная - среди фаворитов. Наша команда занимает 10 место в мировом рейтинге сокки и уже неоднократно демонстрировала высокий уровень игры.

Соревнования стартуют с группового этапа, где команды распределены на 8 групп по 4 участника. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф, который начнется с 1/8 финала - дальше команды ждет борьба на вылет.

График матчей сборной Украины:

00:00 (1 декабря) - Германия vs Украина

15:00 (2 декабря) - Украина vs Колумбия

01:00 (4 декабря) - Украина vs Испания

Фанатов ожидают энергичные поединки, зрелищные голы и искренняя борьба за честь страны на международной арене.

