Украинская сборная на Чемпионате Мира по сокке 2025 - трансляция на Киевстар ТВ

Пятница 28 ноября 2025 15:46 promo
Украинская сборная на Чемпионате Мира по сокке 2025 - трансляция на Киевстар ТВ Фото: Киевстар ТВ проводит трансляцию Чемпионата Мира по сокке 2025 (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

С 27 ноября по 7 декабря в Мексике состоится Чемпионат Мира по сокке - динамичного формата футбола 6×6, сочетающего технику, скорость и зрелищность. Украинская команда - среди фаворитов.

Об этом говорится в релизе Киевстар ТВ, которое будет транслировать событие, пишет РБК-Украина.

В турнире сразятся 32 команды со всего мира. Украинская сборная - среди фаворитов. Наша команда занимает 10 место в мировом рейтинге сокки и уже неоднократно демонстрировала высокий уровень игры.

Соревнования стартуют с группового этапа, где команды распределены на 8 групп по 4 участника. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф, который начнется с 1/8 финала - дальше команды ждет борьба на вылет.

График матчей сборной Украины:

  • 00:00 (1 декабря) - Германия vs Украина
  • 15:00 (2 декабря) - Украина vs Колумбия
  • 01:00 (4 декабря) - Украина vs Испания

Фанатов ожидают энергичные поединки, зрелищные голы и искренняя борьба за честь страны на международной арене.

Следите за выступлениями сборной Украины и не упустите главные моменты Чемпионата Мира по соку 2025 на спортивных телеканалах в разделе "Спорт" на Киевстар ТВ.

Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ доступны 35 телеканалов, в том числе Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub и другие. Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не упустить самые интересные моменты.

