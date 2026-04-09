Тайна раскрыта: автор "Служанки" впервые призналась, кем является на самом деле

Фильм " Горничная " или "Служанка" (The Housemaid) с Сидни Суини и Амандой Сейфрид стал хитом в начале этого года. Лента была основана на одноименном романе автора Фриды Мак-Фадден, которая долгое время скрывала свою настоящую личность. Наконец тайна раскрыта.

Что известно об авторе психологического триллера, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на USA Today .

Кем оказалась автор "Служанки"

Автор книг, которую мир также знает по работам "Никогда не лги", "Буря" и "Учитель", годами использовала псевдоним и пряталась за париком и очками. Она хотела сохранить приватность, чтобы писательство не влияло на основную работу.

На фоне выхода "Служанки" и подготовки продолжения, а также ряда новых бестселлеров, Макфадден решилась раскрыть свою личность.

"Я на том этапе карьеры, когда устала держать это в секрете. Устала от того, что люди спорят, реальный ли я человек или это трое мужчин", - призналась она.

На самом деле писательницу зовут Сара Коэн. Она работает врачом и занимается лечением заболеваний мозга.

Псевдоним она создала, чтобы творчество не мешало работе в больнице. В конце 2023 года она прекратила работать на полную ставку.

"Я отошла от своей работы. Сейчас работаю только один-два раза в месяц", - отметила она.

Коллеги все-таки узнали правду, но отнеслись с пониманием и сохранили тайну. Некоторые даже оказались читателями, поэтому Фрида начала приносить книги в больницу.

В разговоре с изданием автор также дала понять, что действительно носит очки, а парик использует, поскольку "не имеет представления, как уложить свои волосы".

Напоследок автор дала понять, что несмотря на таинственность своего имени, она всегда была искренней со своими читателями.

"Я чувствую, что все это время делилась настоящей собой, и все, что я им рассказывала, было правдой", - подчеркнула она.

Что известно о сиквеле "Служанки"

После громкого успеха первого фильма, который вышел в украинский прокат 1 января 2026 года, готовится продолжение истории. Тогда после премьеры лента собрала 133 миллиона долларов только за первые две с половиной недели.

Вторая часть получила название "Секрет служанки" и будет основана на следующем романе из трилогии Мак-Фадден. К актерскому составу присоединится Кирстен Данст, которая сыграет одну из ключевых ролей вместе с Сидни Суини.

Режиссером выступит Пол Фиг, продюсером - Тодд Либерман, а исполнительным продюсером - Карли Элтер. Сценарий снова напишет Ребекка Сонненшайн.