Принц Гарри поддержал украинских воинов на Играх Непокоренных во Львове (фото)

"Это особенно трогательно, ведь именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games. А теперь он приехал в Украину, чтобы быть рядом с нашими защитниками, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений", - напомнил Козицкий.

Глава Львовской ОВА подчеркнул, что в 2026 году для участия во Всеукраинских играх непокоренных во Львове зарегистрировались около 500 человек со всей страны.

По его словам, по итогам соревнований будет сформирована сборная из 60 ветеранов и военнослужащих. Именно они представят Украину на международных Играх непокоренных, которые в следующем году пройдут в Бирмингеме.

"Особенно приятно, что соревнования по баскетболу и регби на инвалидных колясках удалось провести во Львовской областной детско-юношеской спортивной школе. В рамках областной программы мы сделали ее полностью инклюзивной", - подчеркнул Козицкий.

Кроме того, глава Львовской ОВА поблагодарил принца Гарри за поддержку украинских воинов и всех украинцев.

"Очень ценно, что у Украины и наших воинов есть такие друзья", - подытожил Козицкий.