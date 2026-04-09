Наказание для "Ливерпуля" и роковая ошибка "Барселоны": ПСЖ и "Атлетико" шокировали грандов в ЛЧ
В главном еврокубке завершился стартовый раунд 1/4 финала. Французский ПСЖ уверенно одолел "Ливерпуль", а мадридский "Атлетико" оказался сильнее "Барселоны" в испанском противостоянии на вылет.
Доминирование ПСЖ и очередной пропуск Забарного
Действующий обладатель трофея, парижский ПСЖ, не оставил шансов "Ливерпулю" в домашнем поединке.
Счет был открыт уже на 11-й минуте: Дезире Дуэ эффектно обыграл защиту мерсисайдцев и перебросил мяч через голкипера Гиорги Мамардашвили.
Во втором тайме Хвича Кварацхелия удвоил преимущество, реализовав сольный проход во вратарскую площадку - 2:0.
Статистическое преимущество хозяев было тотальным: 18 ударов против всего 3 у англичан. При этом "Ливерпуль" ни разу не попал в створ ворот, контролируя мяч менее 30% времени.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный снова не появился на поле.
Для футболиста сборной Украины это уже шестой подряд поединок в рамках Лиги чемпионов, который он провел на скамейке запасных.
Последний раз украинец участвовал в еврокубковой игре еще в январе.
Драма "Барселоны": удаление и поражение от "Атлетико"
В испанском дерби ключевым моментом стал конец первого тайма. Защитник "сине-гранатовых" Пау Кубарси получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
"Атлетико" мгновенно воспользовался численным преимуществом: Хулиан Альварес реализовал штрафной удар, назначенный за это нарушение.
Несмотря на то, что "Барселона" атаковала чаще (18 ударов против 5 у соперника), реализовать свои моменты каталонцы не смогли.
Зато на 70-й минуте Александер Серлот замкнул прострельную передачу, установив окончательный счет - 2:0 в пользу мадридцев.
Это первое поражение "Барселоны" от "Атлетико" в текущем сезоне после трех предыдущих побед.
Повторные встречи в этих парах запланированы на вторник, 14 апреля. Матчи пройдут в Ливерпуле и Мадриде соответственно. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
