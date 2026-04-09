ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Наказание для "Ливерпуля" и роковая ошибка "Барселоны": ПСЖ и "Атлетико" шокировали грандов в ЛЧ

00:04 09.04.2026 Чт
2 мин
Статистика "Ливерпуля" в этом матче шокирует: такого бессилия от англичан не ожидал никто.
aimg Екатерина Урсатий
Илья Забарный (фото: Getty Imagas)

В главном еврокубке завершился стартовый раунд 1/4 финала. Французский ПСЖ уверенно одолел "Ливерпуль", а мадридский "Атлетико" оказался сильнее "Барселоны" в испанском противостоянии на вылет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Доминирование ПСЖ и очередной пропуск Забарного

Действующий обладатель трофея, парижский ПСЖ, не оставил шансов "Ливерпулю" в домашнем поединке.

Счет был открыт уже на 11-й минуте: Дезире Дуэ эффектно обыграл защиту мерсисайдцев и перебросил мяч через голкипера Гиорги Мамардашвили.

Во втором тайме Хвича Кварацхелия удвоил преимущество, реализовав сольный проход во вратарскую площадку - 2:0.

Статистическое преимущество хозяев было тотальным: 18 ударов против всего 3 у англичан. При этом "Ливерпуль" ни разу не попал в створ ворот, контролируя мяч менее 30% времени.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный снова не появился на поле.

Для футболиста сборной Украины это уже шестой подряд поединок в рамках Лиги чемпионов, который он провел на скамейке запасных.

Последний раз украинец участвовал в еврокубковой игре еще в январе.

Драма "Барселоны": удаление и поражение от "Атлетико"

В испанском дерби ключевым моментом стал конец первого тайма. Защитник "сине-гранатовых" Пау Кубарси получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

"Атлетико" мгновенно воспользовался численным преимуществом: Хулиан Альварес реализовал штрафной удар, назначенный за это нарушение.

Несмотря на то, что "Барселона" атаковала чаще (18 ударов против 5 у соперника), реализовать свои моменты каталонцы не смогли.

Зато на 70-й минуте Александер Серлот замкнул прострельную передачу, установив окончательный счет - 2:0 в пользу мадридцев.

Это первое поражение "Барселоны" от "Атлетико" в текущем сезоне после трех предыдущих побед.

Повторные встречи в этих парах запланированы на вторник, 14 апреля. Матчи пройдут в Ливерпуле и Мадриде соответственно. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Атлетико Барселона ПСЖ Ливерпуль Футбол
Новости
Аналитика
