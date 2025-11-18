Корпорация "Здоровье" и БК "Харьковские Соколы" поддерживают социальные инициативы

Несмотря на старт игрового сезона, харьковские баскетболисты принимают участие в благотворительных мероприятиях для семей защитников, а также проводят мастер-классы для подрастающего поколения. Такую важную деятельность полностью поддерживает и разделяет их давний партнер - Корпорация "Здоровье".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз инициативы.

Недавно "Харьковские Соколы" провели открытую тренировку для гуманитарного проекта "Ротари - Детям Героев". Этот проект создан для детей, чьи родители погибли, пропали без вести или находятся в плену из-за российского вторжения. В эти сложные времена спорт особенно объединяет и поддерживает, дарит утешение маленьким и взрослым зрителям.

Это был по-настоящему отличный вечер для детей и их родных: они посмотрели тренировку команды, увидели яркий перфоманс с данками, а под завершение ивента каждый из ребятишек смог покидать мяч в корзину и получить презенты от баскетбольного клуба. Подобные встречи вдохновляют не только гостей, но и самих спортсменов.

"Мы рады, что можем поддержать семьи наших мужественных защитников. Спорт обладает исключительной способностью исцелять души. Ждем новых встреч с нашими маленькими друзьями", - отметили игроки после мероприятия.

Фото: баскетболисты "Харьковских соколов" провели открытую тренировку в рамках благотворительного проекта для литей (пресс-служба)

Также "Харьковские Соколы" продолжают работать с юными баскетболистами. Клуб регулярно проводит мастер-классы, ориентированные на популяризацию баскетбола и привлечение младших поколений в спорт в Харькове. Несмотря на все нынешние вызовы, они остаются рядом с детьми - теми, кто мечтает об игре, развитии и будущем в баскетболе.

Такую тренировку провели для мальчиков 2013 года рождения, которые занимаются баскетболом в Харькове. Они могли отработать технические элементы игры, пообщаться с игроками основного состава и главным тренером команды.

Для многих это был первый опыт совместной тренировки со спортсменами уровня Суперлиги. Это была довольно насыщенная тренировка, полная эмоций, общения и любви к игре.

"Для большинства мальчиков это мечта - оказаться на одной площадке с игроками Суперлиги. И мы рады помочь им в ее осуществлении", - добавил главный тренер "Харьковских Соколов" Валерий Плеханов.

Социальное направление работы клуба также разделяет корпорация "Здоровье". Фармацевтическая корпорация известна в Харькове своими проектами, направленными на поддержку многодетных семей, уязвимых слоев населения, детей, спортсменов. С началом войны добавилась также всесторонняя помощь военным.

"Сейчас задача каждого - бизнеса и людей - помогать тем, кому сложнее. А также продолжать делать свое дело как можно лучше. Мы благодарим защитников за возможность работать в родном городе, и делаем все возможное для приближения победы", - подчеркнул Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".