У ВСУ есть плацдарм на левобережье Херсонской области. И он расширяется

Что касается работы украинских Сил обороны на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области, то несмотря на заявления официальных лиц, это уже "секрет Полишинеля" (мнимая тайна, известная всем). Действительно, они действуют в районе Антоновского автомобильного моста. Более того, наша армия удерживает зону вплоть до реки Верхняя Конка. Враг ничего не может сделать с этим плацдармом, и этот плацдарм расширяется.

Станет ли он основой, чтобы вот-вот была наведена понтонно-мостовая переправа для переброски большого количества личного состава, бронетехники, артсистем и боеприпасов? Пожалуй, говорить об этом не стоит, потому что ширина Днепра здесь около тысячи метров и есть определенные сложности с наведением переправы такого масштаба. А еще ее нужно обезопасить от вражеской артиллерии и авиации. Поэтому я думаю, что работа наших морпехов связана с тем, чтобы вынудить врага оттянуть часть ресурсов на данный участок с других направлений.

Бахмутское дежавю в Авдеевке

Почему россияне начали именно сейчас штурмовать укрепрайоны в Авдеевке? Мне кажется, на это есть три причину. Первая - около месяца назад наши силы частично брали под контроль село Опытное, после массированных артиллерийских ударов вынужденно отошли, но атака изрядно напугала оккупантов.

За Опытным идут поля до микрорайона Спартак и Донецкого аэропорта, а это уже пригород Донецка. Конечно, в такой ситуации враг нервничал и чувствовал реальную угрозу для гауляйтерских властей. И теперь хочет путем захвата Авдеевки отодвинуть наши силы подальше от Донецка.

Вторая причина - есть политическая задача от Владимира Путина, который под лозунгом оккупации Донецкой и Луганской областей начинал войну против Украины. Сейчас оккупировано 95% Луганской области, в Донецкой у них получается хуже. Очевидно, враг намерен задействовать все ресурсы, чтобы реализовать план, захватить Авдеевку, дальше двигаться на запад, а также взять под контроль Краматорск и Славянск. Как по мне, дедлайны очерчены - выборы президента Путина пройдут в марте 2024-го. К этому времени ему нужна какая-то победа.

Третья причина - прагматичная. Враг надавил, достиг успехов в районе Красногоровки, Опытного и Водяного, и, соответственно, будет пытаться идти дальше, чтобы окружить наши Силы обороны в Авдеевке.

К тому же они еще действуют по тем же лекалам, как в случае с Бахмутом. Тогда в течение длительного времени в рамках "мясных штурмов" им удалось в конце концов захватить город. Сейчас диспозиция сил и средств несколько похожа на Бахмутский сценарий.

Может ли Украина потерять Авдеевку? Чтобы делать такие выводы, нужно понимать, какими ресурсами владеет украинская армия, а информации об этом нет в открытых источниках. Хотя ситуация угрожающая с тенденцией к критической. Сейчас ключевая дорога в город находится под огневым контролем врага. Он вплотную подошел к железной дороги, вероятно, занял террикон возле Авдеевского коксохима. Пока там не могут разместить артсистемы, чтобы бить по центру Авдеевки, тем не менее россияне доставляют много хлопот.

Враг продвигается с безумными потерями. Что будет дальше? Зависит от ресурсов. Если их будет не хватать, то украинская армия, возможно, будет отходить на запад. Но опять-таки ответ на этот вопрос мы сможем узнать только по факту.

Владислав Селезнев, для РБК-Украина